NIKE AirMax90/1

ナイキ エアマックス90/1 メタリック ゴールド

AIRMAX1



型番: AJ7695 102

かなりレアなカラーだと思います。タグも切っていませんし、試し履きもしていない新品未使用品です。

AirMax90 Leather

#NIKE

#AirMax

#AirMax90Leather

メインカラー···ホワイト、ゴールド

人気モデル···NIKE エアマックス90

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

