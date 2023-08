定番のお歳暮 scye ハイウエストタックフレアスカート ロングスカート

scye ハイウエストタックフレアスカート

ハイウエストでとてもスタイルよく着用いただけます。

ハリがあるお素材でしっかりしていて長く愛用できます。

タックが入っていてボリューム感がとてもオシャレなスカートになります。

■色

ベージュ

■サイズ 38

ウエスト 35cm

着丈 99cm

※平置き採寸です

■素材

コットン56%、リネン44%

■状態

一度着用のみ。特に目立つ傷汚れなし。

※素人の自宅保管です。こちらには確認できない汚れ等がある場合もあります。汚れに敏感な方はご購入をお控えください。

※一部画像はサイトよりご参考

カラー...グレー

柄・デザイン...無地

シルエット...フレア

素材...コットン

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サイベーシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

