【本物新品保証】 OVERDESIGN ニュースキニー カモ パンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

OVERDESIGN (オーバーデザイン) NEW SKINNY CAMOUFLAGE O/W PANTS ニュースキニー カモ パンツ 迷彩 JEANS ジーンズ 34 ワンウォッシュ

「OVERDESIGN (オーバーデザイン) 」の NEW SKINNY CAMOUFLAGE O/W PANTS ニュースキニー カモ パンツ 迷彩 JEANS ジーンズ ワンウォッシュ です。

・素材:コットン95%ウレタン5%(パッチ:カウレザー)

・カラー:カモ

・サイズ:34

実寸 ウエスト 約86cm・股上 約24cm・股下 約79cm・腿幅 約27.5cm・裾幅 約16.5cm(多少の誤差はお許しください)

ワンウォッシュが施された 10oz オリジナル迷彩のストレッチパンツ。

シルエットは綺麗なラインが特徴的なNEW SKINNY。

安価な伸び伸びのストレッチとは違いしっかりとしたハリがあり安心して着用頂けます。

股上浅めのニュースキニーシルエット。

マットなブラックのリベットを使用。

日本製 新品 定価¥27500(税込)

他にもいろいろ出品しています。

管理番号:292110Y-087919 ★ PD042208-1000

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···スキニー

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド オーバーデザイン 商品の状態 新品、未使用

