お知らせ ログイン 会員登録 出品
激安/新作 PH550G PC周辺機器

商品の説明

LG PH550G
Lamzu Atlantis BLACK

新品 未使用　ブラザー brother DCP-J957N -ECO -B
3D対応有
RICOH インクカートリッジ GC31
HDMI端子数(新): 1
【もも様専用】LBP621C
color: WHITE
ブロードバンドVoIPルーター　YAMAHA NVR500
アスペクト比: 16:9
TLab Trixie Nemo Artisan Keycap
コントラスト比クラス別1: 1000以上
SHARP AQUOS B BE2W LC-45BE2W
スピーカ有
TOSHIBA REGZA Z810X 50Z810X
ハイビジョン対応: ハイビジョン
Shoegazer fan clubさま専用
プロジェクタ・タイプ(新): DLPフロントタイプ
バッファロー SSD 外付け 1TB USB3.2 Gen2 Type‐C
入力端子種類: D−sub
GPRO X superlight新品未開封品
画面サイズ・クラス別4: 100インチ以上
Surface Pro Model 1796 i5
解像度種類(新): 1280X720
CZUR ET18 Pro ドキュメントスキャナー 1800万画素
電源方式(新): 両用
【美品】ロジクール　G PRO X SUPERLIGHT G-PPD-003WL

Canon PIXUS 475PD
#LG
PH550G
#LG
Surface Pro 4 + Type Cover + USB HUB

ScanSnap　iX500　FI-IX500 WIFI対応スキャナ
写真にあるようにややキズがついてますが動作に問題はありません。
EPSON 環境推進トナー　LPC3T31 ４色セット
使用回数は2、3回程度です。

FOSSIL GEN 6 SMARTWATCH 44MM BROWN LEAT…

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり
LG PH550G3D対応有HDMI端子数(新): 1color: WHITEアスペクト比: 16:9コントラスト比クラス別1: 1000以上スピーカ有ハイビジョン対応: ハイビジョンプロジェクタ・タイプ(新): DLPフロントタイプ入力端子種類: D−sub画面サイズ・クラス別4: 100インチ以上解像度種類(新): 1280X720電源方式(新): 両用#LG#LG写真にあるようにややキズがついてますが動作に問題はありません。使用回数は2、3回程度です。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

激安/新作 PH550G PC周辺機器

0分钟前

激安/新作 PH550G PC周辺機器

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
7
12
購入手続きへ

商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. PC/タブレット
    3. PC周辺機器
    4. PH550G
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

833632040be

 1542

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

833632040be
激安/新作 PH550G PC周辺機器 激安/新作 PH550G PC周辺機器
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 激安/新作 PH550G PC周辺機器
© www.inba.net, Inc.