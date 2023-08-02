お知らせ ログイン 会員登録 出品
【激安大特価！】 ロイヤルブルーサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング0.63ct リング

商品の説明

ご購入前、必ずコメントを頂くよう
2032 スワロフスキー クリスタルリング カラフル 17号
お願い致します(*^^*)
K18 18金 リング 5.6g 11号 甲丸
↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠
ばすらばすら　vasra vasra k18 ゴールドリング　古代馬　ダイヤ

【6月末まで値下げ‼️】GUCCI　ピンクゴールドダイヤモンドリング
高級ジュエリー！
〈最終お値下げ〉ヴァンドーム青山プラチナ950ダイヤモンドリング

アガットダイヤモンドリング
天然 ロイヤル ブルー サファイア k18
ゴールド リング 指輪 英国 レディース サファイア ダイアモンド J91
さらに南ア天然ダイヤモンド
ダイヤモンドリング♡7号 希少【アガット】K18 ゴールド ファッションリング

カルティエ ダムール ウェディングリング
メイン石:0.63カラット
最終交渉可JD307★高級 アレキサンドライト0.25ct ダイヤptリングソ付

❤️pt900 ルビー　リング　ダイヤモンド　12号　プラチナ　指輪　ダイア
脇石:天然ダイヤ:0.17ct
❇K18 ダイヤモンド お花 リング❇ゴールド ジュエリー

エルメス　シグネットリング　セリエ　シルバー　グレーシェル　15.5号
重量:2.26g
セリーヌ750リング

オールドティファニーコンビリング11号
素材：k18
ダイヤ　ルース　ソーティング　中央宝石研究所

ダイアモンド　ハーフエタニティリング　0.5ct 12号
リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)
クリソベリルキャッツアイ　リング♪♪

新品同様✨　4℃ K18 マジックアワー　リング　10号
□国内写真付き鑑定書発行可能
【美品】ピンク/ホワイトサファイア　パヴェリング　1.20ct　K18
　2週間、鑑定料金(実費)を頂きます
最終値下げ！！ティファニー18kオープンハートリング

天空の城ラピュタの紋章リング
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
天然 ピンク パープル サファイア ダイヤ リング0.54ct pt900^
高級ジュエリー中心に出品
K18 リング　オニキス　ダイヤ　0.04ct 12号アップ　8.39 g
ぜひ、フォローしてね
Valentino 指輪　ゴールドリング LOVE 4個

CHANELパールモチーフクリアリング
#Worldstoneのリング
天然 ブルーサファイア ルビー エメラルド ダイヤ リング k18 ^

Pt900 ダイヤモンド/1.25ctフルエタニティリング 6号[g84-36］
#Worldstoneのサファイア
シャネル ピアス 片耳

クロチェ ロードクロサイトリング 9号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ネックレス　リング　シルバー925 スターリング　メッキ　まとめ売り

【JC4481】K18 天然ツァボライト ダイヤモンド リング
#ダイヤモンド
専用★K18ティファニーリング・PT＋K18フルエタニティダイヤリング1.00
#トルマリン
値下げ☆エリザベス宝石 ガーネット 天然 ダイヤモンド プラチナ 宝石鑑別所付き
#ネックレス
K18WG・天然マルチトルマリン・ダイヤモンドリング
#ピアス
Pt900　天然翡翠リング　鑑別書付き　ひすい　美品　プラチナ　ジェダイト
#ギフト
BVLGARI ブルガリ　リング　指輪　シルバー　925 限定商品　1点物
#プレゼント
モナカジュエリー　ナチュラルダイヤモンド　k18 リング
#スピネル

新品　希少　大粒　ベニトアイト0.227ct　ダイヤモンドpt900リング

商品の情報

商品の状態新品、未使用

K18 18金 ダイヤリング 指輪 12号 5.8g

（鑑別書付き）天然アクアマリンと天然ダイヤk18・Pt900のリング

COUDRE プラチナプレーンリング　金子綾　loro

極美品　Pm900 プラチナ 0.09ct エメラルド 0.09 ダイヤ リング
ご購入前、必ずコメントを頂くようお願い致します(*^^*)↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠高級ジュエリー！天然 ロイヤル ブルー サファイア k18 さらに南ア天然ダイヤモンドメイン石:0.63カラット 脇石:天然ダイヤ:0.17ct重量:2.26g 素材：k18リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)□国内写真付き鑑定書発行可能　2週間、鑑定料金(実費)を頂きます＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿高級ジュエリー中心に出品ぜひ、フォローしてね#Worldstoneのリング#Worldstoneのサファイア＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#ダイヤモンド#トルマリン#ネックレス#ピアス#ギフト#プレゼント#スピネル

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【激安大特価！】 ロイヤルブルーサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング0.63ct リング

43分钟前

【激安大特価！】 ロイヤルブルーサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング0.63ct リング

¥164,000 ¥75,440

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

bca3e9afc056

 293

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

bca3e9afc056
【激安大特価！】 ロイヤルブルーサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング0.63ct リング 【激安大特価！】 ロイヤルブルーサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング0.63ct リング

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.63ct k18 f 高速配送

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.63ct k18 f 高速配送


天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.63ct k18 f

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.63ct k18 f


天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング1.75ct k18 f | www

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング1.75ct k18 f | www


天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング1.78ct k18 f | www

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング1.78ct k18 f | www


白木/黒塗り 天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.6ct k18 f

白木/黒塗り 天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.6ct k18 f


2022年5月新作下旬 天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.65

2022年5月新作下旬 天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.65


天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.66ct k18 f3 | www

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.66ct k18 f3 | www

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【激安大特価！】 ロイヤルブルーサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング0.63ct リング
© www.inba.net, Inc.