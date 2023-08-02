【激安大特価！】 ロイヤルブルーサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング0.63ct リング

ご購入前、必ずコメントを頂くよう

2032 スワロフスキー クリスタルリング カラフル 17号

お願い致します(*^^*)

K18 18金 リング 5.6g 11号 甲丸

↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠

ばすらばすら vasra vasra k18 ゴールドリング 古代馬 ダイヤ



【6月末まで値下げ‼️】GUCCI ピンクゴールドダイヤモンドリング

高級ジュエリー！

〈最終お値下げ〉ヴァンドーム青山プラチナ950ダイヤモンドリング



アガットダイヤモンドリング

天然 ロイヤル ブルー サファイア k18

ゴールド リング 指輪 英国 レディース サファイア ダイアモンド J91

さらに南ア天然ダイヤモンド

ダイヤモンドリング♡7号 希少【アガット】K18 ゴールド ファッションリング



カルティエ ダムール ウェディングリング

メイン石:0.63カラット

最終交渉可JD307★高級 アレキサンドライト0.25ct ダイヤptリングソ付



❤️pt900 ルビー リング ダイヤモンド 12号 プラチナ 指輪 ダイア

脇石:天然ダイヤ:0.17ct

❇K18 ダイヤモンド お花 リング❇ゴールド ジュエリー



エルメス シグネットリング セリエ シルバー グレーシェル 15.5号

重量:2.26g

セリーヌ750リング



オールドティファニーコンビリング11号

素材：k18

ダイヤ ルース ソーティング 中央宝石研究所



ダイアモンド ハーフエタニティリング 0.5ct 12号

リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)

クリソベリルキャッツアイ リング♪♪



新品同様✨ 4℃ K18 マジックアワー リング 10号

□国内写真付き鑑定書発行可能

【美品】ピンク/ホワイトサファイア パヴェリング 1.20ct K18

2週間、鑑定料金(実費)を頂きます

最終値下げ！！ティファニー18kオープンハートリング



天空の城ラピュタの紋章リング

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

天然 ピンク パープル サファイア ダイヤ リング0.54ct pt900^

高級ジュエリー中心に出品

K18 リング オニキス ダイヤ 0.04ct 12号アップ 8.39 g

ぜひ、フォローしてね

Valentino 指輪 ゴールドリング LOVE 4個



CHANELパールモチーフクリアリング

#Worldstoneのリング

天然 ブルーサファイア ルビー エメラルド ダイヤ リング k18 ^



Pt900 ダイヤモンド/1.25ctフルエタニティリング 6号[g84-36］

#Worldstoneのサファイア

シャネル ピアス 片耳



クロチェ ロードクロサイトリング 9号

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ネックレス リング シルバー925 スターリング メッキ まとめ売り



【JC4481】K18 天然ツァボライト ダイヤモンド リング

#ダイヤモンド

専用★K18ティファニーリング・PT＋K18フルエタニティダイヤリング1.00

#トルマリン

値下げ☆エリザベス宝石 ガーネット 天然 ダイヤモンド プラチナ 宝石鑑別所付き

#ネックレス

K18WG・天然マルチトルマリン・ダイヤモンドリング

#ピアス

Pt900 天然翡翠リング 鑑別書付き ひすい 美品 プラチナ ジェダイト

#ギフト

BVLGARI ブルガリ リング 指輪 シルバー 925 限定商品 1点物

#プレゼント

モナカジュエリー ナチュラルダイヤモンド k18 リング

#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入前、必ずコメントを頂くようお願い致します(*^^*)↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠高級ジュエリー！天然 ロイヤル ブルー サファイア k18 さらに南ア天然ダイヤモンドメイン石:0.63カラット 脇石:天然ダイヤ:0.17ct重量:2.26g 素材：k18リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)□国内写真付き鑑定書発行可能 2週間、鑑定料金(実費)を頂きます＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿高級ジュエリー中心に出品ぜひ、フォローしてね#Worldstoneのリング#Worldstoneのサファイア＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#ダイヤモンド#トルマリン#ネックレス#ピアス#ギフト#プレゼント#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品 希少 大粒 ベニトアイト0.227ct ダイヤモンドpt900リングK18 18金 ダイヤリング 指輪 12号 5.8g（鑑別書付き）天然アクアマリンと天然ダイヤk18・Pt900のリングCOUDRE プラチナプレーンリング 金子綾 loro極美品 Pm900 プラチナ 0.09ct エメラルド 0.09 ダイヤ リング