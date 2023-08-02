【ラッピング不可】 EICOBOT ロボット掃除機 2000Pa強力吸引 130分 お掃除ロボット 掃除機

定価 12999円

確認用モーターバーヘッド



ケルヒャー 高圧洗浄機 jtk サイレント

【2000Pa強力吸引＆130分間稼働時間】 ロボット掃除機はペットの毛や食べこぼしなど目に見えるゴミから埃・ダニなど微細な細菌までしっかり吸引し、お部屋の隅々をキレイに掃除します。フローリング/畳/カーペット掃除に最適です。フル充電で130分間連続運転可能で、お部屋全体を一気に清掃できます。【7つの清掃モード＆独発free carpetV3.6技術】効率的な「弓型モード」、一定の箇所を集中的に清掃できる「集中モード」、壁際を重点的に清掃できる「壁際モード」、ランダム的な「自動モード」、リモコンで掃除ルートを決める「マニュアルモード」、「予約モード」など多様な掃除機能が搭載され、お部屋の状況に合わせて掃除モードの選択が可能です。さらに弊社独発のfree carpetV3.6技術によりカーペットやフローリングなどの床面の違いを判別し、吸引力を自動調整できます。【自動充電＆スマートで多機能】EICOBOT ロボット掃除機はバッテリー残量不足の場合、自動で充電台へ戻り充電します。複数赤外線センサーにより、障害物を感知し、家具やお掃除ロボット本体の衝突を防ぎます。段差を検知し落下を防ぎます。さらに一か所で止まるのを防ぎ、低い敷居やカーペットを軽く乗り越え、効率的に部屋の掃除ができます。【55dB静音機能抜群＆操作簡単】高級なブラシレスモーターを採用することにより、作動音が小さく、寝ていても気がつかないほど静かです。昼夜を問わず使いたい方におすすめです。省エネで耐久性が高いです。リモコンでワンタッチ操作可能、初心者でも楽に使えます。 予約の掃除時間になったら、自動掃除機ロボットは清掃を行います。ご帰宅になった時、キレイな部屋を見て気持ちもよくなりました。【多重濾過＆PSE安全認証】四層高性能空気清浄構造いにより、ホコリが舞い上がることなく、ペットの毛やほこりをしっかり取り除き、クリーンな排気を実現します。なお、弊社のロボット掃除機はすべて日本電気用品安全法に従ってPSE安全認証済みで、ご安心ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

定価 12999円【2000Pa強力吸引＆130分間稼働時間】 ロボット掃除機はペットの毛や食べこぼしなど目に見えるゴミから埃・ダニなど微細な細菌までしっかり吸引し、お部屋の隅々をキレイに掃除します。フローリング/畳/カーペット掃除に最適です。フル充電で130分間連続運転可能で、お部屋全体を一気に清掃できます。【7つの清掃モード＆独発free carpetV3.6技術】効率的な「弓型モード」、一定の箇所を集中的に清掃できる「集中モード」、壁際を重点的に清掃できる「壁際モード」、ランダム的な「自動モード」、リモコンで掃除ルートを決める「マニュアルモード」、「予約モード」など多様な掃除機能が搭載され、お部屋の状況に合わせて掃除モードの選択が可能です。さらに弊社独発のfree carpetV3.6技術によりカーペットやフローリングなどの床面の違いを判別し、吸引力を自動調整できます。【自動充電＆スマートで多機能】EICOBOT ロボット掃除機はバッテリー残量不足の場合、自動で充電台へ戻り充電します。複数赤外線センサーにより、障害物を感知し、家具やお掃除ロボット本体の衝突を防ぎます。段差を検知し落下を防ぎます。さらに一か所で止まるのを防ぎ、低い敷居やカーペットを軽く乗り越え、効率的に部屋の掃除ができます。【55dB静音機能抜群＆操作簡単】高級なブラシレスモーターを採用することにより、作動音が小さく、寝ていても気がつかないほど静かです。昼夜を問わず使いたい方におすすめです。省エネで耐久性が高いです。リモコンでワンタッチ操作可能、初心者でも楽に使えます。 予約の掃除時間になったら、自動掃除機ロボットは清掃を行います。ご帰宅になった時、キレイな部屋を見て気持ちもよくなりました。【多重濾過＆PSE安全認証】四層高性能空気清浄構造いにより、ホコリが舞い上がることなく、ペットの毛やほこりをしっかり取り除き、クリーンな排気を実現します。なお、弊社のロボット掃除機はすべて日本電気用品安全法に従ってPSE安全認証済みで、ご安心ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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