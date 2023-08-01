【お1人様1点限り】 無垢材 カフェテーブル UP FURNITURE TOWN センターテーブル

カフェテーブル 無垢材 UP TOWN FURNITURE ガラステーブル ブラウン

MOMO natural ユニットベンチ オーク材



77N 【美品】フランフラン/マーリア コーヒーテーブル/クリアxブラック

神奈川または都内に引き取り、または配送にて。

カフェテーブル 無垢材 UP TOWN FURNITURE

ガラステーブルのため、配送希望の場合事前に要相談でお願い致します。

天然木ローテーブル ブランコ収納付き



② 新品 折り畳み ダイニングテーブル ブラウン コンパクト 省スペース 作業台



② 新品 ウォールナット 伸長式 ローテーブル S 折り畳み 伸縮 座卓 収納

購入価格 7万円でした。

昭和 レトロ 木製 机 テーブル 引出し



karimoku カリモク家具 リビングテーブル

大きな傷は見当たりませんが初期傷でいくつかスレがあります。画像8〜参照

ローテーブル 幅約130cm



koala コアラ センターテーブル ローテーブル オークベニヤ（n 832）

ほぼ使用していませんが、新品お求めの方はご遠慮ください。

お値下げ中☆コーヒーテーブル デンマーク ヴィンテージ



専用です 無垢材ソファ 未使用 ナチュラルシンプル



ふじ様専用。足踏みミシンテーブル singer②

異素材MIXコーヒーテーブル[幅95]

古調風 ヴィンテージ調 ノーブル センターテーブル 幅90

ブラウンカラーのガラス天板と木目、スチールの異素材の組み合わせが魅力的なコーヒーテーブルです。

「送料込」 ローテーブル センターテーブル 家具 机 テーブル

透け感があり、圧迫感が少ないです。

ニトリ ローテーブル 7/13まで

ブラウンのガラステーブルはかなり珍しいと思います。

コーヒーテーブル 天板昇降式 ローテーブル 高さ調整 大容量 簡単開閉



HermanMiller/ハーマンミラー ジョージネルソン テーブル

ソファと合わせて使いやすい高さ

ローテーブル センターテーブル シンプル

一般的なソファ（座面高：38～42cm）に合わせて使いやすい、高さ38cmです。

杉集成材 ローテーブル ハンドメイド



Cassina カッシーナ イクスシー ローテーブル

マットな質感のスチール脚

センターテーブル ローテーブル 昇降式 ホワイト 北欧風 ナチュラル 長方形

マットな質感でこなれた雰囲気をつくるブラックスチール脚です。さりげない足元の真鍮がアンティーク感をプラスしています。

送料込み！プロ梱包！IKEA コーヒーテーブル リビング テーブル広さ調節可



フランフラン ガラステーブル



【ゴン様専用】アジアン調ダイニングテーブル❶/2 バリ家具



北欧ヴィンテージ☆フレデリシア／ボーエ・モーエンセン／コーヒーテーブル

商品番号

マサメル様用 Bo concept:CHIVA コーヒーテーブル

B4LBC_F35WN1

大理石テーブル



希少 シンガー アンティークミシン台 リメイクテーブル 0204698

サイズ

センターテーブル リビングこたつ モダン

幅95×奥行70×高さ38cm

ガラス センターテーブル



フランス アンティーク French Bistoro Table テーブル

素材

ADDAY ローテーブル

本体:オーク無垢 脚:スチール・真鍮

cassina カッシーナ センター ダイニングテーブル

重量

GMGN102A○Chitano / チターノ T19440 センターテーブル

約22.5kg

サルタレッリ ヴェルサイユ センターテーブル アイボリー ローテーブル 楕円

耐荷重

GM69 マルニ マキシマム ベルサイユM センターテーブル ロー テーブル リ

約10kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カフェテーブル 無垢材 UP TOWN FURNITURE ガラステーブル ブラウン神奈川または都内に引き取り、または配送にて。ガラステーブルのため、配送希望の場合事前に要相談でお願い致します。購入価格 7万円でした。大きな傷は見当たりませんが初期傷でいくつかスレがあります。画像8〜参照ほぼ使用していませんが、新品お求めの方はご遠慮ください。異素材MIXコーヒーテーブル[幅95]ブラウンカラーのガラス天板と木目、スチールの異素材の組み合わせが魅力的なコーヒーテーブルです。透け感があり、圧迫感が少ないです。ブラウンのガラステーブルはかなり珍しいと思います。ソファと合わせて使いやすい高さ一般的なソファ（座面高：38～42cm）に合わせて使いやすい、高さ38cmです。マットな質感のスチール脚マットな質感でこなれた雰囲気をつくるブラックスチール脚です。さりげない足元の真鍮がアンティーク感をプラスしています。商品番号B4LBC_F35WN1サイズ幅95×奥行70×高さ38cm素材本体:オーク無垢 脚:スチール・真鍮重量約22.5kg耐荷重約10kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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