ご覧いただきありがとうございます(^^)

〇状態

・外側

シワや型崩れ

小傷

多少のスレ

・内側

多少のスレや使用感

・その他特記事項

それほど目立ったダメージはなくまだまだ長くお使いいただけます。

〇サイズ

横26.5㎝(上部47㎝)×縦28㎝

マチ16.5㎝

ハンドル48㎝

〇付属品

なし

〇素材・色

レザー

シルバー金具

グレージュ

〇モデル

カバ ファントム

〇シリアルナンバー

S-LA-0154

〇購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

神経質な方はご遠慮下さい。。

中古でご理解いただける方お願いします!

CÉLINE CELINE 正規品

鑑定・真贋済み 本物です

〇検索用

旧ロゴ 2014年 ビジネスバッグ

ハンドバッグ トートバッグ ボストンバッグ

メンズ レディース ユニセックス

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

