ご覧頂きありがとうございます!

【商品情報】

・ブランド: シュプリーム

・色柄: 黒 ブラック

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。

・サイズ表記: M

・サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:71

身幅:49

肩幅:46

袖丈:23

・素材:綿 100%

・状態: 未使用に近い極美品

傷や汚れ、使用感は無く

とても綺麗な状態です✨

※古着になりますので、

ご理解の上ご購入をお願い致します。

【閲覧いただいた皆様にお得な情報】

・当ショップではフォロワー様限定で

お得な”割引”を行なってます✨

・90s 90年代の古着から、

パーカー 、 スウェット 、 アウター や

ジャケット Tシャツ などをメインに

メンズ から レディース まで

揃えております!

ぜひご覧になっていってください^ ^

#古着屋ROOTSコレクション

・送料無料・即購入もOKです!

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^

よろしくお願い致します!

No.v363

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

