【通販激安】 希少 90s Vintage L7 SMELL THE MAGIC Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■Artist■

L7(エル・セヴン)は、1985年にアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで結成された女性ロックバンド(ガールズバンド)。

■Item■

90年代 L7のsmell the magic T-Shirts

90年代 ヴィンテージ オリジナル

■Note/Date■

1990年代

丸胴ボディ

アメリカ製(made in USA)giant by TULTEX

裾と袖ともにダブルステッチです。

■Size■

表記 L

実寸 肩幅50cm身幅53cm着丈68cm

誤差はご了承ください

■Condition■

USED & VINTAGE

お洗濯済み

大きな汚れやダメージはありません。

強いこだわりがある方や神経質な方はお控えください

VTGをご理解の上ご検討ください

L7のTシャツは少なくデザインも人気の物と思います。

夏に向けて如何でしょうか?

この機会に是非検討ください。

御質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

