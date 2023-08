先日、make-ai公式サイトより購入しましたが

似合わないので出品します。

試着のみ。

新品未使用ですが、完璧を求める方はご遠慮あれください。

よろしくお願いします。

サイトより↓

シンプルなTシャツと合わせるだけでトレンドの

レイヤードコーデが決まるビスチェ♡

ウエストラインを細く見せてくれるので

スタイルアップ間違いなしです♬

デニムやカーゴパンツなどをクールなイメージで合わせたり、柄ボトムでキャッチーなスタイルもおすすめです。また、シアー素材のトップスと合わせたらパーティやリゾートでも活躍できそうです。

◎平置き詳細サイズ

着丈 55cm

胸囲 42cm( 84cm)

ウエスト 36㎝(72㎝)

◎着用モデル 163cm

◎素材

ポリエステル100%

カラー···ダークグレー

#makeai

#ビスチェ

他のサイトにも出品しております。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

