《商品名》

★2017 PUMA×レッドブル・レーシング チーム ウォータープルーフジャケット

《商品説明》

★2017年レッドブル・レーシング、チーム ウォータープルーフジャケットです。ロゴは全てプリントでスタイルは丈が長めになっていて雨が降ってる時に袖を伸ばすと手の部分が隠れる仕様になっています。

《商品仕様》

★サイズ:S(平置きで、着丈72cm、身幅52.5cm、肩幅47cm、袖丈66.5cm程度)

※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。

《商品状態》

★未使用品です。詳細は写真にてご確認ください。

《付属品》

※お送りするものは写真にあるもののみとなります。

《管理コード》EANND1150

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

