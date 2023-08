⚠掲載画像や商品説明文などの転用・引用をしないでください⚠

⚠掲載画像や商品説明文などの転用・引用をしないでください⚠*ブランド*wica grocery*商品*High crown long blim black ribbon*色*ブラックリボン*状態*試着のみ。未使用。*サイズ*ONE SIZEJOURNAL STANDARD luxe スタッフさんの着画に一目惚れし、購入しましたが、残念ながら、似合いませんでした(TдT)キレイなうちにお探しの方に是非☆配送された箱に入れて、お送りいたします。自宅保管であることをご理解ください。ご購入のお願いがございますので、必ずプロフを一読お願いいたします(^-^*)mature ha. マチュアーハ Muehlbauer ミュールバウアーアパルトモン L'Appartement Roughatourアーツ&サイエンス arts&science towavaseオールドマンズテーラー トゥジューTOUJOURS ヤエカ マーガレットハウエルランフランセダンタン コモリ ゴーシュノーコントロールエアー ヴェリテクールエヴァムエヴァ ススリ メゾンドソイルリゼッタ fog mina perhonen Scyetumugu サマンサモスモス prit コートナチュラルランドリー ミズイロインドグリン ヘブンリー g マシュカシュ デニムICHI gauze# YARRA ichi antiquite'sハーベスティ JOURNAL STANDARDjournal standard luxe ゴーシュなど お好きな方にもオススメです。カラー···ベージュ素材···麦わら・ストロー

商品の情報 ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 新品、未使用

