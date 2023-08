国内外の人気が集結 / Moodymann Black ムーディーマン 3LP Mahogani 洋楽

ややジャケスレありますが、

盤面EX。良好です。

ハイプステッカー。

匿名配送。

丁寧に梱包して発送します。

よろしくお願いします。

Moodymann – Black Mahogani

レーベル:Peacefrog Records – PFG050LP

フォーマット:

3 x レコード, 12", Album

国:UK

リリース済み:2004年4月

ジャンル:Electronic

スタイル:Deep House

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

