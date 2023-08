スカート丈80cmまで 15900円

タナローン(Alexandra エメラルド)アレクサンドラ【14-3634186・J23A】

★5,6枚目画像は、参考画像です。スカートお仕上りの形は、わたしのページの他のスカート画像で、ご確認ください。

★お仕上りまで 2週間前後 お日にち頂いております。

ハンドメイドスカートです。

ご希望サイズでお作り致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

✔コメント、ご購入前に、プロフィールに記載の ハンドメイドスカート詳細のご確認をよろしくお願いいたします。

✨希少柄です✨

スカート丈90cmまで お作りできます。

コメントにて、ご希望サイズをお知らせください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

#リバティスカート

#リバティハンドメイドスカート

#リバティプリント

#リバティプリントハンドメイド

#リバティアレクサンドラ

#アレクサンドラ

#リバティ

#リバティロングスカート

#リバティギャザースカート

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リバティ 商品の状態 新品、未使用

