北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。

#人気のトレーニンググッズ(こちらをタップ)

片手で重量変更できるので、プレートの付け外しの手間がいらず、スムーズに6~9通りのトレーニングができます。

トレーニングレベルや鍛える部位によって、ウエイト重量の調整が、素早く簡単に行えます。 トレーニングジムのウエイトバリエーションがご自宅でコンパクトに実現します。

32kgは、2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32kgの重量変更が可能です。

ベースユニットに置いてハンドルを回すだけの簡単作業です。

置き場所を取らないコンパクト設計。

最大9種類の異なる重量のダンベルに相当します。

コンパクトなデザインで家のスペースを節約できます。

製品詳細

「内容物」ベースユニット・ハンドル・プレート・取扱説明書 「素材」プレート:鉄+スチール(鋼) 台座:スチール+プラスチック シャフト:スチール

フレックスベル (NUO 正規代理店) アジャスタダンベル 可変式ダンベル バーベルセット 可変式ダンベル 筋トレ

北海道、沖縄、離島は別途送料かかります。

即購入OKです!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

