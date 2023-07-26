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【冬バーゲン★特別送料無料！】 【オーソレミーヨ 様専用】　23mmレンズ レンズ(単焦点)

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
未使用品 Helios-44-2 58mm f2 ぐるぐるボケ ヘリオス 02
フジXマウントとなっていますがラージフォーマットのフジGマウントです。ご注意ください。
NOKOTON 17.5ｍｍ F0.95

Canon FD 400mm 4.5 S.S.C.
ラージフォーマットというだけあり、描写は一線を画します。
SIGMA 85mm f1.4 DG DN Lマウント
個人的には23mmのパースペクティブのままフルサイズ換算18mmの世界が写るので、周辺の引き延ばした感じが薄く、自然に広い画角を撮影できることに感動しました。
ゼブラ LOMO Helios-92 92mm f2 オールドレンズ 単焦点 3

FUJIFILM XF23mm F2 R WR 単焦点レンズ
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SIGMA 30mm f1.4 DC キャノン用 単焦点 EF-S
・レンズ本体（前後キャップ付）
(ハルさん専用)　フジノン XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS
・レンズフード
美品　TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO)
・元箱（取説ナシ）
シグマ SIGMA 30mm F1.4 DC HSM Canon用 単焦点
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shiba wanko様専用

SONY 純正望遠レンズ　3.5-4.5/16-80 Ａマウント
以上の内容で出品いたします。
SONY α Eマウントレンズ SEL50F18 Ｅ50mm F1.8

★ smc PENTAX-DA ★ 200mm F2.8 ED [IF] SDM
レンズは裏側に擦り傷があります。他に問題はなく良好な状態です。
キヤノン マクロ EF 50ｍｍ 1:2.5 + ライフサイズコンバーター
昨年にマップカメラにて256,800円で購入した品です。
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm f1.8
昨年末にはXメンテナンスもしており、安心して購入いただけるかと思います。
フォクトレンダー NOKTON classic 40m 1:1.4 付属品あり

Panasonic LUMIX G 14mm F2.5
この度、お得な価格で販売しております。
宮崎光学 MS−OPTICS Sonnetar 50mm f1.3 BKペイント
ご質問あればお気軽に、どうぞよろしくお願いいたします。
【点検済】ズミクロン M35mm F2 ASPH. フードはめ込み式

LEICA APO TELYT-R 180mm f3.4

極美 NIKON AI-S NIKKOR 28mm f2.8 単焦点 #2481
#gfx50s
ニコン Nikon Ai NIKKOR 50mm f/1.4 （元箱付き）
#gfx50r
Carl Zeiss カールツァイス Sonnar T* 135mm f2.8
#gfx100
【極美品】フォクトレンダーNOKTON 17.5mm F0.95
#gfx100s
KM様専用　SIGMA 30mm F1.4 DC DN
#FUJIFILM #Fuji #GFX #富士フィルム #中判カメラ #中判 #ラージフォーマット #ミラーレスカメラ #GFレンズ

✨極美品✨Canon EF 40mm E2.8 STM ホワイト❤単焦点レンズ

商品の情報

商品のサイズXマウント
ブランド富士フイルム
商品の状態やや傷や汚れあり

送料込みSONY Sonnar 24mm F1.8 SEL24F18Z 箱無し

SONY FE用レンズ SAMYANG AF 135mm F1.8 FE

TAMRON SP Macro 90mm F2.5 52BB Y/C タムロン

LAOWA 17mm f1.8 単焦点レンズ

OLYMPUS M.zuiko45mmf1.8 シルバー
ご覧いただきありがとうございます。フジXマウントとなっていますがラージフォーマットのフジGマウントです。ご注意ください。ラージフォーマットというだけあり、描写は一線を画します。個人的には23mmのパースペクティブのままフルサイズ換算18mmの世界が写るので、周辺の引き延ばした感じが薄く、自然に広い画角を撮影できることに感動しました。--・レンズ本体（前後キャップ付）・レンズフード・元箱（取説ナシ）--以上の内容で出品いたします。レンズは裏側に擦り傷があります。他に問題はなく良好な状態です。昨年にマップカメラにて256,800円で購入した品です。昨年末にはXメンテナンスもしており、安心して購入いただけるかと思います。この度、お得な価格で販売しております。ご質問あればお気軽に、どうぞよろしくお願いいたします。#gfx50s#gfx50r#gfx100#gfx100s#FUJIFILM #Fuji #GFX #富士フィルム #中判カメラ #中判 #ラージフォーマット #ミラーレスカメラ #GFレンズ

商品の情報

商品のサイズXマウント
ブランド富士フイルム
商品の状態やや傷や汚れあり

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15分钟前

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¥135,000 ¥62,100

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