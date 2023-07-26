【冬バーゲン★特別送料無料！】 【オーソレミーヨ 様専用】　23mmレンズ レンズ(単焦点)

ご覧いただきありがとうございます。

未使用品 Helios-44-2 58mm f2 ぐるぐるボケ ヘリオス 02

フジXマウントとなっていますがラージフォーマットのフジGマウントです。ご注意ください。

NOKOTON 17.5ｍｍ F0.95



Canon FD 400mm 4.5 S.S.C.

ラージフォーマットというだけあり、描写は一線を画します。

SIGMA 85mm f1.4 DG DN Lマウント

個人的には23mmのパースペクティブのままフルサイズ換算18mmの世界が写るので、周辺の引き延ばした感じが薄く、自然に広い画角を撮影できることに感動しました。

ゼブラ LOMO Helios-92 92mm f2 オールドレンズ 単焦点 3



FUJIFILM XF23mm F2 R WR 単焦点レンズ

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SIGMA 30mm f1.4 DC キャノン用 単焦点 EF-S

・レンズ本体（前後キャップ付）

(ハルさん専用) フジノン XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS

・レンズフード

美品 TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO)

・元箱（取説ナシ）

シグマ SIGMA 30mm F1.4 DC HSM Canon用 単焦点

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shiba wanko様専用



SONY 純正望遠レンズ 3.5-4.5/16-80 Ａマウント

以上の内容で出品いたします。

SONY α Eマウントレンズ SEL50F18 Ｅ50mm F1.8



★ smc PENTAX-DA ★ 200mm F2.8 ED [IF] SDM

レンズは裏側に擦り傷があります。他に問題はなく良好な状態です。

キヤノン マクロ EF 50ｍｍ 1:2.5 + ライフサイズコンバーター

昨年にマップカメラにて256,800円で購入した品です。

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm f1.8

昨年末にはXメンテナンスもしており、安心して購入いただけるかと思います。

フォクトレンダー NOKTON classic 40m 1:1.4 付属品あり



Panasonic LUMIX G 14mm F2.5

この度、お得な価格で販売しております。

宮崎光学 MS−OPTICS Sonnetar 50mm f1.3 BKペイント

ご質問あればお気軽に、どうぞよろしくお願いいたします。

【点検済】ズミクロン M35mm F2 ASPH. フードはめ込み式



LEICA APO TELYT-R 180mm f3.4



極美 NIKON AI-S NIKKOR 28mm f2.8 単焦点 #2481

#gfx50s

ニコン Nikon Ai NIKKOR 50mm f/1.4 （元箱付き）

#gfx50r

Carl Zeiss カールツァイス Sonnar T* 135mm f2.8

#gfx100

【極美品】フォクトレンダーNOKTON 17.5mm F0.95

#gfx100s

KM様専用 SIGMA 30mm F1.4 DC DN

#FUJIFILM #Fuji #GFX #富士フィルム #中判カメラ #中判 #ラージフォーマット #ミラーレスカメラ #GFレンズ

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。フジXマウントとなっていますがラージフォーマットのフジGマウントです。ご注意ください。ラージフォーマットというだけあり、描写は一線を画します。個人的には23mmのパースペクティブのままフルサイズ換算18mmの世界が写るので、周辺の引き延ばした感じが薄く、自然に広い画角を撮影できることに感動しました。--・レンズ本体（前後キャップ付）・レンズフード・元箱（取説ナシ）--以上の内容で出品いたします。レンズは裏側に擦り傷があります。他に問題はなく良好な状態です。昨年にマップカメラにて256,800円で購入した品です。昨年末にはXメンテナンスもしており、安心して購入いただけるかと思います。この度、お得な価格で販売しております。ご質問あればお気軽に、どうぞよろしくお願いいたします。#gfx50s#gfx50r#gfx100#gfx100s#FUJIFILM #Fuji #GFX #富士フィルム #中判カメラ #中判 #ラージフォーマット #ミラーレスカメラ #GFレンズ

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

✨極美品✨Canon EF 40mm E2.8 STM ホワイト❤単焦点レンズ送料込みSONY Sonnar 24mm F1.8 SEL24F18Z 箱無しSONY FE用レンズ SAMYANG AF 135mm F1.8 FETAMRON SP Macro 90mm F2.5 52BB Y/C タムロンLAOWA 17mm f1.8 単焦点レンズOLYMPUS M.zuiko45mmf1.8 シルバー