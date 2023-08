衝撃特価 SUPER HIGH GAUGE COTTON KNIT SHORT P/O Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

オーラリー 今期

SUPER HIGH GAUGE COTTON KNIT SHORT P/O

まだ現行で販売している商品です。

出品中のパンツと合わせて購入しました。

2回着用しています。

実物は2枚目です。

柄・デザイン···無地

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

