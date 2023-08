近年少なくなったフラットランドに特化した

3ピース構造のショートリーチのステムになります。

現在販売されているBMXステムの中で最軽量!

コンパクトかつ必要な強度は確保し、

フラットランドでの衝撃にも耐えれるように作りました。

ブランド : TNB

モデル : VS STEM

カラー : BLACK

長さ: 26mm

高さ(パネル部分): 47mm

横幅(パネル部分):50mm

ボディー素材:6061 アルミ

重量 :177g

コラムサイズ : 1-1/8

ハンドルサイズ : 22.2mm

#bmx

#bmxflatlank

#bmxgfreestyle

#bmxstem

#bmxtnb

用途・素材...BMX

ステム(コラムクランプ)...28.6mm(1-1/8インチ)

ステム(バークランプ)...22.2mm

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

