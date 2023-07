購入場所:Apple store

購入価格:3万円程度

使用期間:2015年頃から2023年5月まで

問題なく動作しておりました。

ルーターやMacのバックアップ用として使用し初期化しております。

発送方法:宅急便(予定)

何かありましたらコメントお願いします。

APPLE ME177J/A

CATEGORY_HDD: NAS

AirMac Time Capsule 2TB APPLE ME177J/A

LANインタフェイス: ワイヤレス

RACKMOUNT: NO

RAID−LEVEL 0: NO

RAID−LEVEL 1: NO

RAID−LEVEL 3: NO

RAID−LEVEL 5: NO

RAID−LEVEL OTH: NO

THUNDERBOLT: NO

color: WHITE

ストレージ種類: HDD

外付けタイプ: 据置

接続インタフェイス: イーサネット

本体タイプ: 外付けタイプ

#Apple

#APPLE

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

