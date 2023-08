■商品名

FAIRY TAIL ルーシィ・ハートフィリア・白猫Gravure_Style(グッドスマイルカンパニー)

■商品詳細

スケール:1/6

サイズ:全高約245mm

■購入時期

昨年中古で購入後、日の当たらない部屋に飾っていました。

■状態

枕付き手の接続がゆるいです(画像3)

右胸下に小さな汚れが見られます(画像5)

左手肘下あたりに小さな汚れが見られます(画像6)

右足の土台との接続部が破損しています(画像7)

直立する分には問題ありません。

尻尾の形が変形しています。ブリスターにハマりません(画像8)

右手に汚れが見られます(画像9)

■備考

・即購入OK

・当方、タバコ・ペットなし

ご質問があればお気軽にどうぞ。

よろしくお願いします!

ーーーーーーーーーーーー

アニメ

水着

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

