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超格安一点 MADE~ 新品！~HUMAN FACTORY ブルー系 L JACKET Gジャン/デニムジャケット

商品の説明

~HUMAN MADE~　【完売品】
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商品の情報

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~HUMAN MADE~　【完売品】新品！未使用品　FACTORY JACKET公式オンライン自身購入の正規品になります。サイズ　L　　入手困難！【定価 ￥48,400(税込)】3つボタンタイプのワークジャケット。綿麻素材のナチュラルな風合いと製品染めならではの色合い、ワッペンやチェーン刺繍で表現したオリジナルグラフィックやハート型ボタンなどのディテールが特徴です。カラー...ブルー品番：HM25JK018素材：SHELL: 84% COTTON, 16% HEMP EMBROIDERY: 100% CUPRACOLOR：BLUE販売日：2023年3月11日(土) 11:00am(日本時間)※完売商品のためプレミア価格での出品になりますm(_ _)m　希少！ヒューマンメード　HUMANMADE ヒューマンメイド　human made

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヒューマンメード
商品の状態新品、未使用

超格安一点 MADE~ 新品！~HUMAN FACTORY ブルー系 L JACKET Gジャン/デニムジャケット

52分钟前

超格安一点 MADE~ 新品！~HUMAN FACTORY ブルー系 L JACKET Gジャン/デニムジャケット

¥69,800 ¥37,692

(税込) 送料込み
6
1
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

0a774eb9b93ab

 1771

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (1)

0a774eb9b93ab
超格安一点 MADE~ 新品！~HUMAN FACTORY ブルー系 L JACKET Gジャン/デニムジャケット 超格安一点 MADE~ 新品！~HUMAN FACTORY ブルー系 L JACKET Gジャン/デニムジャケット

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