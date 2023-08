春新作の ZOOM NIKE CORTEZ コラボ SACAI SP スニーカー

こるてっつ〜♪こるてっつ〜♪

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

こるてっつ〜♪こるてっつ〜♪名称: NIKE ZOOM CORTEZ SP SACAI ナイキ ズーム コルテッツ スペシャル サカイサイズ:28.0cm US10カラー:ホワイトブランド:NIKE SACAI ナイキ サカイ使用回数:晴天時に1回着用のみ保存方法:シューキーパーと除湿剤を使用して箱に入れて保存。その他:箱あり。出品理由:コレクション整理。商品説明: NIKEの人気モデル「コルテッツ」と人気ブランドの「SACAI」のコラボモデルになります。Supreme、KAWS、KITH、SAPEur、NIKE、adidas、Reebok好きにおすすめ!かなりお安く出品しておりますので、よろしくお願い申し上げます。コメント、質問などたくさんお待ちしております。

