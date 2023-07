上質な人気のトルコ玄関マット入荷致しました!

上質な人気のトルコ玄関マット入荷致しました!フカフカの踏み心地はとても気持ちが良いですね!上品なアイボリーカラー!裏側も強度を高める為に端にガードが付いており、とても丈夫な作りになっております。玄関の雰囲気が明るくなればと思います!是非この機会お見逃しなく!オシャレは足元からですね!玄関マット ペルシャ柄絨毯78×167新品未使用 カーペット ラグ キッチンマット 原産国:トルコサイズ:約78cm×約167cm(房含む) 厚さ:約10mm素材:100%Man made Silk(viscose) トルコ製の絨毯はクオリティが高く世界3大メーカーの一つとして世界的に有名です。ベースのお色はアイボリーになります。美しく色鮮やかななデザインはとても華やかです。お部屋の雰囲気を変えたい人にお勧めです。とても頑丈な作りなので長くご使用頂けると思います。お手入れも簡単で普通に掃除機をかけて頂いても大丈夫です。汚れが目立つ場合は硬く絞った雑巾で拭いて頂ければと思います。触り心地がとても良く適度な艶があり光の加減や見る角度によって絨毯の表情が違ったりするので眺めていても楽しめるかと思います。コンパクトに丸める事が出来ますので収納時や気分を変えて衣替えの様に絨毯を入れ替える事も出来ると思います。冬は暖かく、夏は涼しいので1年中お使い頂けると思います。他にも色んなデザインと大きさを出品しておりますのでよかったら見てください。交換、返品対応は出来かねますのでご理解よろしくお願い致します。#カーペット #ラグ #玄関マット #ペルシャカラー···ホワイトテイスト···エレガント部屋のサイズ···その他

