MYLAN マイランのリゾートワンピースです。

ストリングギャザーカットワンピース

マルチストライプのグリーンカラーのワンピースは

佐々木敬子さんご着用で、こちらは形は同じで無地のものになります。

こちらは希少な、マスタードカラー(^-^)

(写真はマルチストライプの柄の画像をお借りしました。出品は無地になります)

夏のリゾートにピッタリです。

さらっとした生地で涼しく軽やかです。

2017SS

サイズフリー

着丈136cm 身幅42cm 肩幅41cm

※ウエスト部の紐は無い状態での出品になります。ご注意ください。

一度のみ着用しております。

クリーニング済です。

中古品ですので、新品同様をお求めになる方、完璧を求められる方、神経質な方、ジャッジの厳しい方はご購入をお控えください。

⚠︎ご購入後の返品、キャンセルはご遠慮ください。

お値段の交渉はお受けできません

m(_ _)m

プロフィールもお読みいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

コンパクトな発送にご理解ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マイラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

