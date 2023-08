【商品名】

Canon キャノン EF24-70mm F2.8L II USM レンズ

Canon EF 17-35mm F2.8L USM

綺麗に写る、憧れのLレンズです。

【商品仕様】

キヤノンEFマウント対応です。

【状態】

外観はフード脱着時に擦れる部分に

擦れ跡はありますが落下や当て傷なく

全体的には美品です。

AF動作良好です。(スイッチ部テープ留めあり)

極小なチリ等の混入ありそうですが

撮影に気になるものはありません。

使用してない時は防湿庫にて保管してました。

出番が少なくなったので出品致します。

個人主観ですが、まだまだ現役綺麗な状態

どなたか使ってあげて下さい。

※画像最後の方に、実際にこのレンズで

撮影した画像も添付しておきます。

【少しだけテープ補修理あり】

・レンズフードに割れがありテープ留めあり。

・AF/MF切替スイッチ部分プラスチックが

外れかけてたのでテープ留めあり。

※どちらも撮影には影響なく使用可能。

【付属品】

※全てCanon純正品となります。

・前キャップ(最近の物に入れ替え)

※標準のはすぐ外れますがこちらの

新型キャップは落下する事なく使い易いです。

・後ろキャップ

・EW-83Cフード(割れあり、使用可)

マウント···キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

