【超目玉】 Curradi Federico SIZE 新品 44 ワークパンツ/カーゴパンツ

日本では取り扱いないですが、僕が1番好きなブランド Federico Curradiから。

ウエスト 39cm 股上 32cm 股下 73cm

コットン 100%

FEDERICO CURRADI(フェデリコ・クラーディ)】

デザイナーFEDERICO CURRADIは1975年イタリア・フローレンス生まれる。

フローレンスのテイラーショップで経験を積み、20代を過ぎるとニューヨークに渡りメンズトラウザーのコレクションを発表

イタリアに戻るとErmanno Daelliに見出され、Ermanno Scervinoのメンズコレクションのクリエイティブディレクションを担当。

その後、Roberto Cavalli 、Icebergのメンズウェアクリエイティブディレクターを歴任

2016年1月、自身のレーベルより最初のメンズウェアコレクションを発表

「FEED THE GOOD WOLF」をテーマに掲げ、まさに狼と暮らすデザイナーFEDERICO CURRADIの自然界や人間への愛情を表現した

独自のクリエイションを展開する注目のブランド。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

