カラー···グリーン

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

Mastercard ロゴ入り ベスト

季節感···春、夏、秋、冬

90s nike tec nylon vest

希少カラーのライトグリーン(黄緑、蛍光)。

フロントはナイロン生地、バッグにはメッシュ素材が使用されておりテック要素もある一品です。

ポケット内にはドローコードが付いており絞って着用する事もできます。

添付写真⑤のようなジッパーの通り道に剥がれがございます。

状態考慮の上ご検討宜しくお願い致します。

着丈 67cm

肩幅 52cm

身幅 62cm

90s

Nike

nike

NIKE

ナイキ

白タグ

銀タグ

グリーン

イエロー

ライトグリーン

蛍光色

黄緑

ナイロンベスト

ジップベスト

ロゴ刺繍

テック

Tec

TEC

Y2K

等々、お探しの方この機会に是非!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

