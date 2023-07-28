ブランド雑貨総合 アサルトリリィ エロコーン キャップ キャップ

アサルトリリィ last Bullet (ラストバレット)
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当選賞品 (非売品)
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(Tシャツは付属しません)
RRL キャップ
届いた袋のまま、暗所にて保管していました。
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以下応募ツイート引用
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#アイドルリリィステージ にて発表のエーデルロイヤルコーングッズRTキャンペーン開催！
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抽選で30名様に『エロコーン キャップ・Tシャツ』をプレゼント
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