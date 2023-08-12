品質が完璧 バトスピ　ガンダム エアリアル　デッキ　バトルスピリッツ　水星の魔女 バトルスピリッツ

即購入可

バトスピ ダークタワー3枚 傷あり

バラ売り不可

エジットの天使長ネフェリエル シークレット バトスピ

水星

星詠み様専用 光導パーツ バトスピ バトルスピリッツ

バトルスピリッツ

刃契約デッキ バーストアポロブレイドラ 組み替えパーツセット



マルマル様専用！！

カード内容

カイザーアトラス皇帝XVシークレット



超月光神龍ストライクヴルム・エクリプト シークレット １枚

【スピリット】

バトスピ オーディーン 初期 レリーフ

1.ガンダム・エアリアル 3枚

パラディバット シークレット バトスピ

2. ガンダム・エアリアル［ガンビット］ 3枚

【バトスピ】ジャンヌ・ドラニエス プレイマット&スリーブセット 3つ

3. ガンダム・エアリアル［ビームサーベル］3枚

バトスピ 海賊キャスゴデッキ

4.ガンダム・エアリアル［vsミカエリス戦］3枚

武装アルティメットデッキ ネヘジェトあります。 ストライカーへセル以外3枚セット

5.ガンダム・エアリアル［ビームブレイド］ 3枚

バトスピ 仮面ライダーオーズ デッキパーツ

6.ガンダム・エアリアル（改修型） 3枚

ガンダム・エアリアル シークレット

7. スレッタ・マーキュリー 3枚

バトスピ 蒼契約 相棒鮫シャック デッキ バトルスピリッツ

8. エラン・ケレス 3枚

バトスピ 赤白パーツシークレットセット

9.ソフィ・プロネ 1枚

バトスピ ヴィーナシークレット3枚

10. ミオリネ・レンブラン 3枚

ヘンリーさん専用 バトスピ

11. ニカ・ナナウラ 3枚

アルテミックシールド 白晶防壁 3枚セット

12. 水星の魔女 3枚

バトスピ ガルード 盾 ショップチャンピオン決定戦 マスタークラス優勝

13. その魔女は、ガンダムを駆る 3枚

[ずっと一緒に]リアス・ウロヴォルン シークレット 1枚

14. 跪いてエブリワン プレバン版 3枚

バトルスピリッツ 旧 光導 デッキ パーツ



［ずっと一緒に］リアス・ウロヴォルン シークレット

画像2枚目

ストライクフリーダム シークレット バトスピ



バトスピ ルナテックストライクヴルム リバイバル シークレット

15. ソフィ・プロネ 2枚

50th仮面ライダーBLACK RX シークレット 1枚

16.ガンダム・ルブリス・ゾーン 3枚

【未開封20パック】バトルスピリッツ ディーバブースター戦乱魂歌 【BSC23】

17.ガンダム・ルブリス・ウル 3枚

バトスピ 天照龍神 グラン・テラス 創界神アマテラス シークレット

18.ガンダム・ルブリス 3枚

バトスピ 赤紫デジモンデッキ オメガモン

19.ガンダム・ファラクト 3枚

バトスピ ガンダム エアリアル デッキ バトルスピリッツ 水星の魔女

20.ダリルバルデ 3枚

バトスピ ダークタワー3枚 傷あり

21.ミカエリス 3枚

エジットの天使長ネフェリエル シークレット バトスピ

22.べギルペンデ 3枚

星詠み様専用 光導パーツ バトスピ バトルスピリッツ

23.ディランザ グエル専用機 3枚

刃契約デッキ バーストアポロブレイドラ 組み替えパーツセット

24.ベギルベウ 3枚

マルマル様専用！！

25.ディランザ ラウダ専用機 3枚

カイザーアトラス皇帝XVシークレット

26.デミトレーナー 3枚

超月光神龍ストライクヴルム・エクリプト シークレット １枚

27.デミトレーナー チュチュ専用機 3枚

バトスピ オーディーン 初期 レリーフ

28.シャディク・ぜネリ 3枚

パラディバット シークレット バトスピ

29.グエル・ジェダーク 3枚

【バトスピ】ジャンヌ・ドラニエス プレイマット&スリーブセット 3つ



バトスピ 海賊キャスゴデッキ

画像3枚目

武装アルティメットデッキ ネヘジェトあります。 ストライカーへセル以外3枚セット



バトスピ 仮面ライダーオーズ デッキパーツ

30.チュアチュリー・パンランチ 3枚

ガンダム・エアリアル シークレット

31.ノレア・デュノク 3枚

バトスピ 蒼契約 相棒鮫シャック デッキ バトルスピリッツ

32.デリング・レンブラン 3枚

バトスピ 赤白パーツシークレットセット

33.アスティカシア高等学校 3枚

バトスピ ヴィーナシークレット3枚

34.逃げたら一つ、進めば二つ手に入る 3枚

ヘンリーさん専用 バトスピ

35.決闘 3枚

アルテミックシールド 白晶防壁 3枚セット



バトスピ ガルード 盾 ショップチャンピオン決定戦 マスタークラス優勝

画像4枚目

[ずっと一緒に]リアス・ウロヴォルン シークレット 1枚



バトルスピリッツ 旧 光導 デッキ パーツ

36.ラバー製 プレイマット 1枚

［ずっと一緒に］リアス・ウロヴォルン シークレット



ストライクフリーダム シークレット バトスピ

画像5枚目

バトスピ ルナテックストライクヴルム リバイバル シークレット



50th仮面ライダーBLACK RX シークレット 1枚

37.カードケース 1個

【未開封20パック】バトルスピリッツ ディーバブースター戦乱魂歌 【BSC23】

38.スリーブ 20枚入 2個

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入可バラ売り不可水星バトルスピリッツカード内容【スピリット】1.ガンダム・エアリアル 3枚2. ガンダム・エアリアル［ガンビット］ 3枚3. ガンダム・エアリアル［ビームサーベル］3枚4.ガンダム・エアリアル［vsミカエリス戦］3枚5.ガンダム・エアリアル［ビームブレイド］ 3枚6.ガンダム・エアリアル（改修型） 3枚7. スレッタ・マーキュリー 3枚8. エラン・ケレス 3枚9.ソフィ・プロネ 1枚10. ミオリネ・レンブラン 3枚11. ニカ・ナナウラ 3枚12. 水星の魔女 3枚13. その魔女は、ガンダムを駆る 3枚14. 跪いてエブリワン プレバン版 3枚画像2枚目15. ソフィ・プロネ 2枚16.ガンダム・ルブリス・ゾーン 3枚17.ガンダム・ルブリス・ウル 3枚18.ガンダム・ルブリス 3枚19.ガンダム・ファラクト 3枚20.ダリルバルデ 3枚21.ミカエリス 3枚22.べギルペンデ 3枚23.ディランザ グエル専用機 3枚24.ベギルベウ 3枚25.ディランザ ラウダ専用機 3枚26.デミトレーナー 3枚27.デミトレーナー チュチュ専用機 3枚28.シャディク・ぜネリ 3枚29.グエル・ジェダーク 3枚画像3枚目30.チュアチュリー・パンランチ 3枚31.ノレア・デュノク 3枚32.デリング・レンブラン 3枚33.アスティカシア高等学校 3枚34.逃げたら一つ、進めば二つ手に入る 3枚35.決闘 3枚画像4枚目36.ラバー製 プレイマット 1枚画像5枚目37.カードケース 1個38.スリーブ 20枚入 2個

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バトスピ 天照龍神 グラン・テラス 創界神アマテラス シークレットバトスピ 赤紫デジモンデッキ オメガモンバトスピ ガンダム エアリアル デッキ バトルスピリッツ 水星の魔女バトスピ ダークタワー3枚 傷ありエジットの天使長ネフェリエル シークレット バトスピ