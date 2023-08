【ラッピング不可】 新品タグ付き　フレイアイディー　 シャツレイヤードスクエアニット グレー シャツ/ブラウス(七分/長袖)

実物掲載まで少しだけお時間をください。お急ぎの方はコメントにてご連絡いただきましたら、対応させていただきます。

今期CanCam5月号掲載人気の商品!

【ブランド】フレイ アイディー

【カラー】グレー

【記載サイズ】フリーサイズ

【サイズ備考】

[ニット]着丈56.5cm、バスト72cm、肩幅31.5cm、前下がり13.8cm、裾幅36

スクエアネックのノースリーブニットとマットな質感がキレイなシースルーシャツを重ね着して完成するセットアイテムです。

人気のアイテムで、デザイン違いのハイネックがあるのですがちょっと暑いし、こちらのスクエアの方が長い時期着ていただけると思います。

【Design/Styling】

デコルテがキレイに見えるスクエアネックニットと透け感のあるオーガンジーシャツのワントーンで揃えた異素材のレイヤード仕様で、肩まわりの抜け感を程よくキープしたデザインです。

それぞれ単品でも着用いただけるようにボタンで着脱ができる仕様、ボタンをつけたニットの見返しにはグログランテープを補強して着心地の良さを高めました。

オーガンジーシャツは、後ろのDカンで開き具合を調節できる仕様、裾のサイドスリットを前はラウンド、後ろはスクエアで切り替えたシャツテールも特徴です。

ニットは単品のインナー使いにも、透け感のあるシャツはライトな羽織としても着用いただけます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

