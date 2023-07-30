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【SEAL限定商品】 【ローレン ラルフローレン 】レザー バッグ ブラウン ショルダー 2way ハンドバッグ

商品の説明

ローレン ラルフローレンのレザーバッグです。
美品！LVミニバッグ
お色味はブラウンで、付属のベルトを付ければ斜め掛けにもできます。
フルラ　ハンドバッグ トートバッグ　イエロー

ヴェルニ ローズウッドアヴェニュー
百貨店の公式オンラインショップで購入しました。
プラダのショルダーバッグ

英国製 Mimi ハンドバッグ ショルダーバッグ 2Way レザーバッグ 本革
【サイズ】※素人採寸です。
Louis Vuitton スピーディ２５　バック
▶︎本体部分(A4も入ります。)
【MARY AL TERNA/メアリオルターナ】メタルハンドバッグ
横(最も幅の広い部分):約44センチ
ルイヴィトン モノグラム アルマ PM トートバッグ
高さ(最も高い部分):約28センチ
【LOEWE】ロエベ アマソナ28 ハンドバッグ

loverboy バッグ
▶︎本体底部分
★Roymel様専用★人気モデル/シリーズ···CELINE ラゲージ マイクロ
横:約37センチ
【難アリ品】ルイヴィトン スピーディ30 ハンドバッグ
縦:約16.5センチ
PRADA バック 財布 の３点セット

専用　さくらさま　エルメス　ケリー　32 トリヨンクレマンス　白　美品
▶︎ 持ち手部分
マイケルコース セルマ ラージ ネイビー
高さ(最も高い部分):約15センチ
お値下げ　Lanvin ランバン　シャーリング　ムートン　ピンク　バッグ

MIUMIU　2wayバッグ
●画像3枚目の通り、やや形崩れしております。
ルイヴィトン エピ サンジャックノワール M52262 ショルダーバッグ
●画像4枚目の通り、両面がファスナーで開き、中にも物を入れることができます。
ヴィヴィアンウエストウッド　ハンドバッグ／ショルダーバッグ
●画像8枚目の通り、購入時からですが、一部糸の飛び出しがあります。
新品 MM6 エムエムシックス メゾンマルジェラ ジャパニーズ レザー バッグ
●画像10枚目の通り、中の留め具(マグネット)部分が一部剥げています。
BURBERRY バーバリー ハンドバッグ ノバチェック レッド
●全体的に、目立たないレベルかと思いますが、金具部分には細かな傷がございます。
新品　ikot イコット　レディース　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ファー付き

希少品✨プラダ ハンドバッグ チェーン シルバー金具 レザー 白タグ レザー
数回使用した程度で、目立つ傷や汚れも特にないとは思いますが、自宅保管であったこと及び上記内容についてご理解の上で、ご購入頂きますようお願い致します。(気になる方はご購入をお控えください。)

FURLA フルラ ハンドバッグ バイカラー シルバー ブラウン ピンク 茶 銀

商品の情報

ブランドローレンラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

ハムステッドpm ダミエ　ハンドバッグ

エルメス ピコタン ロック PM (ライム)

【美品】トリーバーチ　ミニボストンバック

【即日発送】サンローラン　ベイビーダッフル　ピンク

美品　MM6 マルジェラ　ジャパニーズバッグ　ロゴ入り　黒メッシュ　ミディアム

シャイニークロコダイルバック(JRA日本製)

プラダ 三角ロゴプレート ナイロン 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ 黒

ビンテージLOEWE ロエベ PVCアナグラムホワイトミニボストン&ポーチ

新品・未使用 フォーマルバッグ 岩佐 パーティーバッグ 結婚式 披露宴 二次会
ローレン ラルフローレンのレザーバッグです。お色味はブラウンで、付属のベルトを付ければ斜め掛けにもできます。百貨店の公式オンラインショップで購入しました。【サイズ】※素人採寸です。▶︎本体部分(A4も入ります。)横(最も幅の広い部分):約44センチ高さ(最も高い部分):約28センチ▶︎本体底部分横:約37センチ縦:約16.5センチ▶︎ 持ち手部分高さ(最も高い部分):約15センチ●画像3枚目の通り、やや形崩れしております。●画像4枚目の通り、両面がファスナーで開き、中にも物を入れることができます。●画像8枚目の通り、購入時からですが、一部糸の飛び出しがあります。●画像10枚目の通り、中の留め具(マグネット)部分が一部剥げています。●全体的に、目立たないレベルかと思いますが、金具部分には細かな傷がございます。数回使用した程度で、目立つ傷や汚れも特にないとは思いますが、自宅保管であったこと及び上記内容についてご理解の上で、ご購入頂きますようお願い致します。(気になる方はご購入をお控えください。)

商品の情報

ブランドローレンラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【SEAL限定商品】 【ローレン ラルフローレン 】レザー バッグ ブラウン ショルダー 2way ハンドバッグ

29分钟前

【SEAL限定商品】 【ローレン ラルフローレン 】レザー バッグ ブラウン ショルダー 2way ハンドバッグ

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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本人確認済
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コメント (14)

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ラルフローレン／RALPH LAUREN バッグ ショルダーバッグ 鞄 メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ダークブラウン 茶 ブラウン ショルダーポシェット

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