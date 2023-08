dunhill ダンヒル

男女兼用

ブランド名:dunhill (ダンヒル)

型番: 6004 A10

製造国:オーストリア (MADE IN AUSTRIA)

ダンヒルのヴィンテージサングラスです。

鼈甲柄にゴールの組み合わせ

ベツコウ柄のフレームは、OPTYL社

オプチル素材のために今でもフレームの艶は衰えていません。

軽く滑らかで美しいです。

ヒンジ部分にブランドロゴdマークされ.

サイドのテンプルには、ゴールドの細工装飾がお洒落なサングラスです。

全体的にヴィンテージ ものにしては美品だと思いますが、レンズ下側にキズがあります。

気にされる方はレンズ交換をお勧めいたします。

フレーム OPTYL(オプチル)社のオーストリアファクトリー貴重個体 それまでのアセテートフレームに対して20%の軽量化を実現、熱に強く優れた形状記憶を誇る当時の最新素材。

OPTYL社の母体はスポーツサングラスメーカーのCARRERA。

#ダンヒル

#dunhill

#サングラス

#ヴィンテージ

#オプチル

#OPTYL

フレームカラー···ブラウン

種類···サングラス

レンズ特徴···度なし

商品の情報 ブランド ダンヒル 商品の状態 やや傷や汚れあり

