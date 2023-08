スーパービューティーの春夏カタログに、レッドが、掲載されている チュニックワンピースです。

ストライプが爽やかで、肌触りの良いコットン素材

新商品 スーパービューティー 春夏カタログ掲載ストライプチュニック ブルー系42

バッグ姿が、可愛くてキュンキュン♡♡

無地部分は、カットソーになってます。

少し長めのチュニックですが、子供ぽくならずに おすすめです。

サイズ42(L)

バスト 片身約48

着丈 肩山から約89

袖丈 約17

ブラックも、あります。

新品タグ付

定価 ¥18600

柄・デザイン...ストライプ

袖丈...半袖

季節感...夏

スーパービューティーの春夏カタログに、レッドが、掲載されている チュニックワンピースです。ストライプが爽やかで、肌触りの良いコットン素材バッグ姿が、可愛くてキュンキュン♡♡無地部分は、カットソーになってます。少し長めのチュニックですが、子供ぽくならずに おすすめです。サイズ42(L)バスト 片身約48着丈 肩山から約89袖丈 約17ブラックも、あります。新品タグ付定価 ¥18600柄・デザイン...ストライプ袖丈...半袖季節感...夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スーパービューティー 商品の状態 新品、未使用

