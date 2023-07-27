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買取り実績 ロフトベッドシングルベッドベッドとしても 子供大人ベッドロータイプパイプベッド ロフトベッド/システムベッド

商品の説明

商品仕様：
ロフトベッド耐荷重150kg高さ170cm収納北欧風大人一人暮らし子供部屋耐震
素材スチール
ニトリ　デスク付ロフトベッド　20km圏内配送無料
カラーホワイト
ベッド シングルベッド パイプベッド 一人暮らしコンセント付き 子供部屋ホワイト
商品サイズ幅207.5（宮を含む）×奥行103.5×高さ151cm
システムベットロフトベッド宮シングルコンセント付き子供ベッド スチール 耐震
梱包個口1
姫系ロフトベッド　シングル　かわいいおしゃれ　ピンク　ロータイプ【引き取り希望】
梱包サイズ
宮付きロフトベッド【S_Base -エスベ-ス-】
幅121×奥行40×高さ27cm
ロフトベッドシングルベッドベッドとしても 子供大人ベッドロータイプパイプベッド
重量（Net weight）33kg
ロフトベッド シングルコンセント付きシステムベッき収納スチール耐震
重量（Gross weight）35.6kg
ロフトベッド耐荷重150kg高さ170cm収納北欧風大人一人暮らし子供部屋耐震
耐荷重約120KG
ニトリ　デスク付ロフトベッド　20km圏内配送無料
組立品/完成品組立品
ベッド シングルベッド パイプベッド 一人暮らしコンセント付き 子供部屋ホワイト
【ベッド下空間】
システムベットロフトベッド宮シングルコンセント付き子供ベッド スチール 耐震
ベッドの下は生活空間や収納スペースとして活用できます。お部屋全体を広々使えます。
姫系ロフトベッド　シングル　かわいいおしゃれ　ピンク　ロータイプ【引き取り希望】
【コンセント付き宮棚 】
宮付きロフトベッド【S_Base -エスベ-ス-】
スマートフォンや本、スタンドライトなどを置いておくことができます。 より快適に過ごせるよう、2口コンセントを搭載しました。
ロフトベッドシングルベッドベッドとしても 子供大人ベッドロータイプパイプベッド
【安全安心】
ロフトベッド シングルコンセント付きシステムベッき収納スチール耐震
耐荷重120kg。 2つのはしごは接地面2ピッタリフィットするようにカットされています。（２つのはしごはどちらでも取り外し可能です）。直径5cm の脚のパイプは、スリムながらもしっかりと支えます。身体を支えるメッチュの床には16のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。
ロフトベッド耐荷重150kg高さ170cm収納北欧風大人一人暮らし子供部屋耐震
【優れた通気性】
ニトリ　デスク付ロフトベッド　20km圏内配送無料
よいう通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。
ベッド シングルベッド パイプベッド 一人暮らしコンセント付き 子供部屋ホワイト
【上下分割構造】
システムベットロフトベッド宮シングルコンセント付き子供ベッド スチール 耐震
上下分割ができます。シンプルベッドとして使えます。

姫系ロフトベッド　シングル　かわいいおしゃれ　ピンク　ロータイプ【引き取り希望】

商品の情報

商品の状態新品、未使用

宮付きロフトベッド【S_Base -エスベ-ス-】

ロフトベッドシングルベッドベッドとしても 子供大人ベッドロータイプパイプベッド

ロフトベッド シングルコンセント付きシステムベッき収納スチール耐震

ロフトベッド耐荷重150kg高さ170cm収納北欧風大人一人暮らし子供部屋耐震

ニトリ　デスク付ロフトベッド　20km圏内配送無料

ベッド シングルベッド パイプベッド 一人暮らしコンセント付き 子供部屋ホワイト

システムベットロフトベッド宮シングルコンセント付き子供ベッド スチール 耐震

姫系ロフトベッド　シングル　かわいいおしゃれ　ピンク　ロータイプ【引き取り希望】

宮付きロフトベッド【S_Base -エスベ-ス-】
商品仕様：素材スチールカラーホワイト商品サイズ幅207.5（宮を含む）×奥行103.5×高さ151cm梱包個口1梱包サイズ幅121×奥行40×高さ27cm重量（Net weight）33kg重量（Gross weight）35.6kg耐荷重約120KG組立品/完成品組立品【ベッド下空間】ベッドの下は生活空間や収納スペースとして活用できます。お部屋全体を広々使えます。【コンセント付き宮棚 】スマートフォンや本、スタンドライトなどを置いておくことができます。 より快適に過ごせるよう、2口コンセントを搭載しました。【安全安心】耐荷重120kg。 2つのはしごは接地面2ピッタリフィットするようにカットされています。（２つのはしごはどちらでも取り外し可能です）。直径5cm の脚のパイプは、スリムながらもしっかりと支えます。身体を支えるメッチュの床には16のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。【優れた通気性】よいう通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。【上下分割構造】上下分割ができます。シンプルベッドとして使えます。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

買取り実績 ロフトベッドシングルベッドベッドとしても 子供大人ベッドロータイプパイプベッド ロフトベッド/システムベッド

8分钟前

買取り実績 ロフトベッドシングルベッドベッドとしても 子供大人ベッドロータイプパイプベッド ロフトベッド/システムベッド

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(税込) 送料込み
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出品者

c075a1

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コメント (14)

c075a1
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ロフトベッド パイプベッド 収納棚 シングルベッド デスク付き 二段ベッド コンセント付き ハイタイプ ベッド 子供ベッド コンセント付き二段ベッド ベッドフレーム 省スペース 北欧風 耐震 金属 はしご (タイプ B ホワイト)

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ロフトベッド 階段付き パイプベッド シングルベッド 大人 子供用 二段ベッド コンセント付き 子供ベッド 北欧 おしゃれ 耐荷重150kg 耐震 頑丈 宮付き 組立簡単 部屋 社員寮 コンパクトベッド 幅243.5×奥行104×高さ170.5cm (ホワイト)

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ロフトベッド パイプ ベッド シングル ミドル 収納 ハイタイプ コンセント 子供 大人 はしご 柵 宮棚 子供部屋 高さ調整 メッシュ おしゃれ 宮 フレーム :SZIO-HT70-129:QUOLI - 通販 - Yahoo!ショッピング

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ロフトベッドシングルベッドベッドとしても 子供大人ベッドロータイプ

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