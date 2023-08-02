最大10%OFFクーポン 【希少デザイン】ラグビー2019 ユニホーム⭐︎ ラグビー

関係者の方から譲って頂きました。
【希少デザイン】ラグビー2019 ユニホーム⭐︎
未使用 デッドストック 希少 ハリケーンズ ニット ユニフォーム レア
メルカリ、ラクマでも見掛けない
ラグビー日本代表 ジャンパー 上下セット
貴重なデザインとなっております⭐︎
kakari Z.1 SG 27.5cm
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一般ルートでは買えない
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貴重な品物です。
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腕すら通していない新品で
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サイズはLです⭐︎
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2019年 ラグビー日本代表のポロシャツ^_^
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ラグビー日本代表 ジャンパー 上下セット
熱狂的な大会、歴史を作った日本代表JAPANの
kakari Z.1 SG 27.5cm
貴重なメモリアルグッズです⭐︎
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コレクターの方、是非！！
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カンタベリーオブニュージーランド 正規品
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CANTERBURY OF NEW ZEALAND
ラグビー日本代表 ジャンパー 上下セット
商品の情報
|ブランド
|カンタベリーオブニュージーランド
|商品の状態
|新品、未使用
kakari Z.1 SG 27.5cm
関係者の方から譲って頂きました。メルカリ、ラクマでも見掛けない貴重なデザインとなっております⭐︎一般ルートでは買えない貴重な品物です。腕すら通していない新品でサイズはLです⭐︎2019年 ラグビー日本代表のポロシャツ^_^熱狂的な大会、歴史を作った日本代表JAPANの貴重なメモリアルグッズです⭐︎コレクターの方、是非！！カンタベリーオブニュージーランド 正規品 CANTERBURY OF NEW ZEALAND
商品の情報
|ブランド
|カンタベリーオブニュージーランド
|商品の状態
|新品、未使用