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宅配 Xperia SONY 10 海外版デュアルSIM III スマートフォン本体

商品の説明

購入後、少し使ったまま放置していた端末です。
iPhone 12 pro パシフィックブルー 256 GB 部品取りのみ
外に持ち出していないので美品です。
送料込み！　iphone 12 mini ブラック 256GB SIMフリー
合計100時間も使っていないと思います。
新品未開封 iPhone14pro 256GB シルバー

スマホ　iPhone11プロ　256 ゴールド　ソフトバンク　携帯　アップル
箱と説明書はありますが、
iPhone Xs Gold 64 GB au タイムセール中
充電器と充電ケーブルは欠品です。
Oppo　Reno 7A 超美品　ブラック　128GB　SIMフリー　残債なし

iphone11 64gb
また、箱は最初に貼ってあった開封テープを剥がした後が残っており少し汚いです。(画像4枚目を参照)
13529 保証付 容量91% 展示品 iPhone 13 mini 128GB

iPhonexs 64
●商 品 名
OPPO Reno7 A ワイモバイル A201OP スターリーブラック 新品
　SONY Xperia 10 III
【早い者勝ち】電池最良好☆iPhone6splus 128GB SIMフリー☆
　5G Dual Sim /128GB 海外版SIMフリー
Redmi Note 10 JE　クロームシルバー　64GB

Galaxy S22 ホワイト 256GB SIMフリー
●型　　番
iPhone 12 mini 128GB ブルー　SIMフリー　ケース2個付
　XQ-BT52
【最終値下げ！】iPhone 12 mini 128GB レッド SIMフリー

美品 iPhone SE3 64G 白 第3世代 SIMフリー
●商品情報
OPPO Reno7A ドリームブルー
・製 造 年：（販売開始）2021年11月12日
Xperia 10 IV ブラック A202SO Softbank
・サ イ ズ：154 x 68 x 8.3 mm
Xperia 5 IV エクリュホワイト 256 GB Softbank
・Androidバージョン：11
Apple iPhone8 64GB MQ7A2J SIMフリー
・ビルド番号：62.0.A.3.131
モトローラ　g32 ミネラルグレイ　新品未開封
・IMEI：354287795896302/354287795896310
oneplus 7t
・SIMロック：simフリー
Apple iPhone8 plus 64GB ゴールド

iPhoneXR ジャンク品
※ビルド、Androidバージョンはアップデート可能です
iPhone 12 pro グラファイト 256 GB SIMフリー
※初期化後のお渡しとなります。

【中古】Xiaomi Redmi note 10 pro　グレイシャーブルー

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態未使用に近い

【値下げ不可】OPPO Reno 3 Pro 5G 海外版

【美品】HUAWEI P40 lite E 64 GB SIMフリー

Google Pixel 6a Chalk 128 GB au 中古 ①
購入後、少し使ったまま放置していた端末です。外に持ち出していないので美品です。合計100時間も使っていないと思います。箱と説明書はありますが、充電器と充電ケーブルは欠品です。また、箱は最初に貼ってあった開封テープを剥がした後が残っており少し汚いです。(画像4枚目を参照)●商 品 名　SONY Xperia 10 III　5G Dual Sim /128GB 海外版SIMフリー●型　　番　XQ-BT52●商品情報・製 造 年：（販売開始）2021年11月12日・サ イ ズ：154 x 68 x 8.3 mm・Androidバージョン：11・ビルド番号：62.0.A.3.131・IMEI：354287795896302/354287795896310・SIMロック：simフリー※ビルド、Androidバージョンはアップデート可能です※初期化後のお渡しとなります。

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商品の状態未使用に近い

宅配 Xperia SONY 10 海外版デュアルSIM III スマートフォン本体

39分钟前

宅配 Xperia SONY 10 海外版デュアルSIM III スマートフォン本体

¥25,000 ¥14,000

(税込) 送料込み
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