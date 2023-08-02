宅配 Xperia SONY 10 海外版デュアルSIM III スマートフォン本体

購入後、少し使ったまま放置していた端末です。

iPhone 12 pro パシフィックブルー 256 GB 部品取りのみ

外に持ち出していないので美品です。

送料込み！ iphone 12 mini ブラック 256GB SIMフリー

合計100時間も使っていないと思います。

新品未開封 iPhone14pro 256GB シルバー



スマホ iPhone11プロ 256 ゴールド ソフトバンク 携帯 アップル

箱と説明書はありますが、

iPhone Xs Gold 64 GB au タイムセール中

充電器と充電ケーブルは欠品です。

Oppo Reno 7A 超美品 ブラック 128GB SIMフリー 残債なし



iphone11 64gb

また、箱は最初に貼ってあった開封テープを剥がした後が残っており少し汚いです。(画像4枚目を参照)

13529 保証付 容量91% 展示品 iPhone 13 mini 128GB



iPhonexs 64

●商 品 名

OPPO Reno7 A ワイモバイル A201OP スターリーブラック 新品

SONY Xperia 10 III

【早い者勝ち】電池最良好☆iPhone6splus 128GB SIMフリー☆

5G Dual Sim /128GB 海外版SIMフリー

Redmi Note 10 JE クロームシルバー 64GB



Galaxy S22 ホワイト 256GB SIMフリー

●型 番

iPhone 12 mini 128GB ブルー SIMフリー ケース2個付

XQ-BT52

【最終値下げ！】iPhone 12 mini 128GB レッド SIMフリー



美品 iPhone SE3 64G 白 第3世代 SIMフリー

●商品情報

OPPO Reno7A ドリームブルー

・製 造 年：（販売開始）2021年11月12日

Xperia 10 IV ブラック A202SO Softbank

・サ イ ズ：154 x 68 x 8.3 mm

Xperia 5 IV エクリュホワイト 256 GB Softbank

・Androidバージョン：11

Apple iPhone8 64GB MQ7A2J SIMフリー

・ビルド番号：62.0.A.3.131

モトローラ g32 ミネラルグレイ 新品未開封

・IMEI：354287795896302/354287795896310

oneplus 7t

・SIMロック：simフリー

Apple iPhone8 plus 64GB ゴールド



iPhoneXR ジャンク品

※ビルド、Androidバージョンはアップデート可能です

iPhone 12 pro グラファイト 256 GB SIMフリー

※初期化後のお渡しとなります。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

購入後、少し使ったまま放置していた端末です。外に持ち出していないので美品です。合計100時間も使っていないと思います。箱と説明書はありますが、充電器と充電ケーブルは欠品です。また、箱は最初に貼ってあった開封テープを剥がした後が残っており少し汚いです。(画像4枚目を参照)●商 品 名 SONY Xperia 10 III 5G Dual Sim /128GB 海外版SIMフリー●型 番 XQ-BT52●商品情報・製 造 年：（販売開始）2021年11月12日・サ イ ズ：154 x 68 x 8.3 mm・Androidバージョン：11・ビルド番号：62.0.A.3.131・IMEI：354287795896302/354287795896310・SIMロック：simフリー※ビルド、Androidバージョンはアップデート可能です※初期化後のお渡しとなります。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

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