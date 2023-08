TravisJapan 松倉海斗くんのグッズまとめ売りです。

即購入◎、バラ売り×

素人保管ですので神経質な方はご購入をお控えください。

何か質問等ありましたらコメントお願いいたします。

(写真をアップで確認したいなどありましたらお気軽にコメント下さい。)

・アクリルスタンド 第1弾、第2弾、20夏、21夏

→全て開封済みですが目立った傷や汚れはございません。

20夏(外袋なし)、21夏(台座のみ外袋なし)

→21夏以外は何度か外に持ち歩いております。本体には目立った傷などございませんが、外袋は何度か開け入れした為、粘着部分が弱くなっております。

・サマパラ2020 ミニうちわ →新品未開封

・サマパラ2020 クリアファイル →新品未開封

・Enter1234567 ペンライト

→未開封の為、点灯確認しておりません。

未開封ですが、粘着部分が少し剥がれております。

・Enter1234567 うちわ

→新品未開封、外袋に多少の折り目がございます。

・Enter1234567 ステッカー →新品未開封

・虎者2020 パンフレット →新品未開封

・虎者2020 ステフォ 計5枚

→新品未開封(詳しくは2枚目の写真をご覧下さい)

・公式写真 計63枚(詳しくは3枚目以降の写真をご覧下さい)

→購入後、アルバムに入れて保存しておりました。特定の写真を何度か硬質ケースに入れて持ち歩いておりましたが、目立った傷や汚れはございません。

→発送の際は1枚1枚ずつスリーブに入れず、まとめて袋に入れさせていただきます。

TravisJapan トラビスジャパン トラジャ ジャニーズJr

松倉海斗 宮近海斗 中村海人 七五三掛龍也 川島如恵留

吉澤閑也 松田元太 アクスタ 団扇 summerparadise

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

