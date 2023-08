大人気 seventeen エスクプスコンサートトレカまとめ売り アイドル

seventeen エスクプスの日本韓国コンサートトレカ合計22枚セットです。

2種類2枚ずつ被っているものや、ペア・ユニットトレカ、シーグリやゴセのトレカも含みます。

中には人気のインスタントフォトトレカ両種揃ってます。

内容

HARU

happy ending showcase

ode to you

2020ドームツアーSVT

HANABI

BE THE SUN(日本韓国)

incomplete

power of love

2023シーグリ

going seventeen

気になることなどあればお気軽にコメントをお待ちしてます。

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

