大人気 seventeen エスクプスコンサートトレカまとめ売り アイドル

seventeen エスクプスの日本韓国コンサートトレカ合計22枚セットです。
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2種類2枚ずつ被っているものや、ペア・ユニットトレカ、シーグリやゴセのトレカも含みます。
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中には人気のインスタントフォトトレカ両種揃ってます。
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気になることなどあればお気軽にコメントをお待ちしてます。
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ジャンル···韓流/KPOP
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