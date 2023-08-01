偉大な 70s Lee CHETOPA TWILL ワーク ジャケット 44 TALON ブルゾン

【size】44

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着丈約61㎝

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肩幅約50㎝

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袖丈約62㎝

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【詳細】

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70年代の CHETOPA TWILLのワークジャケットになります。

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最近はめっきりみなくなりました。

新品 ジャックバニー ブロックタイポプリント タフタブルゾン(4)サイズM/

胸元にはネーム、ジッパーはTALONを使用しております。

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状態はライナー無しの袖上周りに汚れがありますが、穴はありません。

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寸法も悪くありません。

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◆撮影、保管場所は禁煙になっております。

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商品は全て倉庫保管となります。

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古着になりますので、ご理解のある方だけお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【size】44着丈約61㎝身幅約60㎝肩幅約50㎝袖丈約62㎝【詳細】70年代の CHETOPA TWILLのワークジャケットになります。最近はめっきりみなくなりました。胸元にはネーム、ジッパーはTALONを使用しております。状態はライナー無しの袖上周りに汚れがありますが、穴はありません。寸法も悪くありません。お探しの方は是非いかがでしょうか？◆撮影、保管場所は禁煙になっております。商品は全て倉庫保管となります。古着になりますので、ご理解のある方だけお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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