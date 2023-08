●商品

WR993BK

カラー黒ブラック

サイズ27.5

●状態

日常的に使用していた為

全体的に着用感傷汚れ履きシワ等あり

踵部分ヤブレ ソール減り傷汚れ等あり

インソールの劣化傷汚れ等あり

状態にご納得ご理解いただいての

ご購入をお願い致します

スニーカーのみです 箱等はありません

こちらの商品は値下げ交渉不可となります

値下げコメントはご了承ください

トラブルを避ける為 専用お取り置き等は行なっておりませんので宜しくお願い致します

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 傷や汚れあり

