輝く高品質な GUCCI GGキャンバスベースボールキャップ キャップ

表参道店で約1年前に購入しました。

箱、巾着はございません。

外側に傷汚れはいっさいございませんが、

内側おでこがあたる箇所がうっすら白く

なっているかな⁇程度の汚れはあります。

お写真でご確認ください。

自宅保管ですのでご理解いただける方

よろしくお願いいたします。

値下げ対応いたしかねます。申し訳ございません。

Mサイズ(58cm)

定価:53,900

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

