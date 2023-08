ポールスミスのヒョウ柄シャツです。

その他にもポールスミスのシャツを多数出品しておりますので、よろしければご覧ください。

#mensポールスミスシャツ一覧

■ブランド

Paul Smith/ポールスミス

■柄

ヒョウ柄

■カラー

ブラウン系/茶色

■サイズ

最後の写真をご確認ください

■留意事項

・発送時は折り畳んでの発送となります。

・ブラウザにより色味が異なって見える

場合があります。

管理No.0549

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

