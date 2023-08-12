大人の上質 AURORA GRAN ダイヤモンド　k10 リング リング

定価23,000円

ジョージ ジェンセン アメジスト シルバー リング 14号 GK21

素材k10

【未使用】アルティーダウード リング 11号

サイズ 11

真珠とダイヤモンドのプラチナリング 13号

付属品 なし（箱は＋500円です）

vivienne westwood Magnus オーブリング



ダイヤモンド リング 指輪 pt900 トータル1ct レディース

目立つダメージはありません。

【newデザイン】黄金の薔薇 モアサナイト ダイヤ リング K18WG



Pt900 トルマリンリング T3.86ct D0.10ct サイズ18号



【天然】ブルールチル デュモルチエライト リングs925 18.3*13.4mm

⭐︎他にもアクセサリー多数出品しております。

TIFFANY&Co. ペアリング

まとめ買いで値下げも可能です◡̈︎*

シャネル CHANEL カメリア ココマーク リング 指輪 グレー

#COアクセサリー一覧

ダイヤモンド×ルビー リング K18YG 1.31ct 0.49ct 6.6g



ダイヤモンドリング 1.5

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

CALLMOON コールムーン リング アクセサリー ジュエリー

ヴァンドーム

レインボーフローライト♡13号【エテ】K10 サークル ゴールド☆アガット 好き

シエナロゼ

yuki♡様☆BVLGARI ブルガリ ビーゼロワンリング 750WG 51

アガット

ken46mama様専用 金コインリング メキシコ2ペソ金貨付リング

agete

※難あり K18 18金 リング 4.0g 16号 甲丸

アーカー

Kaz様 ミントガーネット② 希少石 誕生石 天然石 リング 指輪

sowi

【ことり様専用】AHKAHリング

エテ

ティファニー ハーモニー 0.22ct H-VVS2-3EX ダイヤモンドリング

ete

TIFFANY&CO. ナロー リング ローズ 4号 日本サイズ 7号 目安

SIENA

Dior人気REVOLUTION リング

ノワールドプーペ

136 極美品 ティファニー 1837 リング 指輪 ナロー サイズ 12

スタージュエリー

プラチナpt900リング ダイヤ0.509 0.16ct 10.5号12.64g

サマンサ

ジミン jimin [FACE] Ring フェイス リング 11号

ノジェス

新品 pt900 ダイヤモンド 5号 リング

ブルーム

Pt900 アクアマリンリング NO.3

AURORA GRAN

新品 未使用 6号 ドクターモンロー 中抜き メカニカル リング

オーロラグラン

pt900 ファイヤーオパール ダイヤモンド リング

little emblem

ハワイアンジュエリー 二連リング 9号USED

ツツミ

ケイウノ ディズニー アラジン タンザナイトリング

ジュエッテ

希少 ロウカン ヒスイ 大粒 24.62ct ダイヤ 2.06ct pt リング

ジュピター

A2074 カルティエ 10号 K18PG ピンクサファイヤラブリング 指輪

Jouete

18KYG 0.2ct ダイヤモンド ハーフエタニティリング H&C

PAS TIERRA

ピンクダイヤモンド 宝石ルース 0.08ct メレダイヤ I1 I2 ダイヤ

プレゼント

K18 ダイヤ エメラルド サファイア ルビー 豪華デザインリング

自分へのご褒美

商品の情報 ブランド オーロラグラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定価23,000円素材k10サイズ 11付属品 なし（箱は＋500円です）目立つダメージはありません。⭐︎他にもアクセサリー多数出品しております。まとめ買いで値下げも可能です◡̈︎*#COアクセサリー一覧－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ヴァンドームシエナロゼアガットageteアーカーsowiエテeteSIENAノワールドプーペスタージュエリーサマンサノジェスブルームAURORA GRANオーロラグランlittle emblemツツミジュエッテジュピターJouetePAS TIERRAプレゼント自分へのご褒美

商品の情報 ブランド オーロラグラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラッチ ダイアモンドリング16号(鑑定書付き)あき 様 専用