大人の上質 AURORA GRAN ダイヤモンド　k10 リング リング

定価23,000円
ジョージ ジェンセン アメジスト シルバー リング 14号 GK21
素材k10
【未使用】アルティーダウード リング 11号
サイズ 11
真珠とダイヤモンドのプラチナリング 13号
付属品 なし（箱は＋500円です）
vivienne westwood Magnus オーブリング
ダイヤモンド リング 指輪 pt900 トータル1ct レディース
目立つダメージはありません。
【newデザイン】黄金の薔薇 モアサナイト ダイヤ リング K18WG
Pt900 トルマリンリング T3.86ct D0.10ct サイズ18号
【天然】ブルールチル デュモルチエライト リングs925 18.3*13.4mm
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シャネル CHANEL カメリア ココマーク リング 指輪 グレー
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ダイヤモンドリング 1.5
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レインボーフローライト♡13号【エテ】K10 サークル ゴールド☆アガット 好き
シエナロゼ
yuki♡様☆BVLGARI ブルガリ ビーゼロワンリング 750WG 51
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※難あり K18 18金 リング 4.0g 16号 甲丸
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【ことり様専用】AHKAHリング
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ティファニー ハーモニー 0.22ct H-VVS2-3EX ダイヤモンドリング
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136 極美品 ティファニー 1837 リング 指輪 ナロー サイズ 12
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カラッチ ダイアモンドリング16号(鑑定書付き)
商品の情報
|ブランド
|オーロラグラン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
あき 様 専用
定価23,000円素材k10サイズ 11付属品 なし（箱は＋500円です）目立つダメージはありません。⭐︎他にもアクセサリー多数出品しております。まとめ買いで値下げも可能です◡̈︎*#COアクセサリー一覧－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ヴァンドームシエナロゼアガットageteアーカーsowiエテeteSIENAノワールドプーペスタージュエリーサマンサノジェスブルームAURORA GRANオーロラグランlittle emblemツツミジュエッテジュピターJouetePAS TIERRAプレゼント自分へのご褒美
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|オーロラグラン
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|目立った傷や汚れなし