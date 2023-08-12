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大人の上質 AURORA GRAN ダイヤモンド　k10 リング リング

商品の説明

定価23,000円
ジョージ ジェンセン アメジスト シルバー リング 14号 GK21
素材k10
【未使用】アルティーダウード　リング　11号
サイズ　11
真珠とダイヤモンドのプラチナリング　13号
付属品　なし（箱は＋500円です）
vivienne westwood Magnus オーブリング

ダイヤモンド リング 指輪 pt900 トータル1ct レディース
目立つダメージはありません。
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自分へのご褒美

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商品の情報

ブランドオーロラグラン
商品の状態目立った傷や汚れなし

あき 様 専用
定価23,000円素材k10サイズ　11付属品　なし（箱は＋500円です）目立つダメージはありません。⭐︎他にもアクセサリー多数出品しております。まとめ買いで値下げも可能です◡̈︎*#COアクセサリー一覧－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ヴァンドームシエナロゼアガットageteアーカーsowiエテeteSIENAノワールドプーペスタージュエリーサマンサノジェスブルームAURORA GRANオーロラグランlittle emblemツツミジュエッテジュピターJouetePAS TIERRAプレゼント自分へのご褒美

商品の情報

ブランドオーロラグラン
商品の状態目立った傷や汚れなし

大人の上質 AURORA GRAN ダイヤモンド　k10 リング リング

38分钟前

大人の上質 AURORA GRAN ダイヤモンド　k10 リング リング

¥11,800 ¥10,030

(税込) 送料込み
6
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コメント (11)

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