【別倉庫からの配送】 限定598枚 プーチン 1oz 銀貨 2022 PUTIN PUTOUT 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

silver shield minimintageシリーズ

★日本銀行 改造兌換銀行券 分銅5円札 古紙幣 紙幣 希少品★

プーチン大統領の1オンス銀貨シルバーコインです。

2020東京オリンピック・パラリンピック 第四次100円プルーフ硬貨 3本



チェ・ゲバラ 国立銀行総裁時 5ペソ紙幣

世界598枚の限定品。

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限定品を証明するcertificate（証明書）も付いています。ナンバリングも入っています。

5枚セット ニウエ ウミガメ銀貨 1オンス 999純銀 銀貨

海外でも人気で、数も限られた一品です。

皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣セット 金貨 純金 平成5年 1993年

撮影のためもあり箱は開封しましたが、コインケースから銀貨はまだ出していません。

N1297【中国・珍品・美人】1985年 硬貨 大型コイン



天保通宝 古銭 天保通寳

プーチン

一分銀 跳ね 8.6g

プーチン大統領

NBAマイケルジョーダン引退記念コインセット

ロシア

純金 金貨 造幣局ICDC2020メダル アマビエ Japan Mint 限定

シルバー

1/25オンス ツバルホース金貨 2008

銀貨

平成31年銘 プルーフ貨幣セット 年銘板有

1オンス

天皇陛下御在位六十年記念硬貨 昭和61年 10万円金貨 1万円銀貨プルーフ硬貨

1 oz

ビザンツ帝国 トレミシス金貨 NGC鑑定 ヘラクレイオス1世



天皇陛下御在位十年記念金貨

分類···銀貨

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

silver shield minimintageシリーズプーチン大統領の1オンス銀貨シルバーコインです。世界598枚の限定品。限定品を証明するcertificate（証明書）も付いています。ナンバリングも入っています。海外でも人気で、数も限られた一品です。撮影のためもあり箱は開封しましたが、コインケースから銀貨はまだ出していません。プーチンプーチン大統領ロシアシルバー銀貨1オンス1 oz分類···銀貨

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【限定品 希少】記念メダルと記念カバーの特別セット龍50銭銀貨 4枚1998年長野オリンピック冬季競技大会記念貨幣ワンピース2022プルーフ貨幣セット 【未開封‼︎】2012 OLYMPICS COUNTDOWN 5ポンド 銀貨 FP70 UC