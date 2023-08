お色はピンクです。

カルヴェン CARVEN ジャケット

1回のみの着用です。

肩幅37

身幅40

袖幅22

袖口幅12

袖丈60(伸ばした状態)

着丈50.5センチ有ります。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

