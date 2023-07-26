【再入荷】 コナンプラザ限定 名探偵コナン スマフォトコレクション 通常セット 箔押し キャラクターグッズ

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計70点セットになります。
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ランダム品のため、中身確認のために開封済み。
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現在はクリアパックに入れて保管しております。
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一部、初期のスレ傷や汚れ等があるものがございます。
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他にも初期のスレ傷/折れ曲がり等がある場合がございますので予めご了承下さい。
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※※1枚目画像は単体バラ売り不可。1枚目画像ご希望の方は1枚につき、2枚目画像①～⑱の中から2点以上お引き取り願います。(箔押しの場合は1枚につき3点以上から)※※
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※出品から2週間以上経ってるものは必ずコメントお願い致します。
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ご覧頂きありがとうございます。◆名探偵コナン コナンプラザ限定 スマフォトコレクション計70点セットになります。ランダム品のため、中身確認のために開封済み。現在はクリアパックに入れて保管しております。一部、初期のスレ傷や汚れ等があるものがございます。他にも初期のスレ傷/折れ曲がり等がある場合がございますので予めご了承下さい。バラ売り可能。1枚180円+送料(普通郵便)+手数料2点～でお願い致します。※※1枚目画像は単体バラ売り不可。1枚目画像ご希望の方は1枚につき、2枚目画像①～⑱の中から2点以上お引き取り願います。(箔押しの場合は1枚につき3点以上から)※※※出品から2週間以上経ってるものは必ずコメントお願い致します。#LAY名探偵コナン江戸川コナン工藤新一毛利蘭灰原哀高木渉佐藤美和子千葉和伸三池苗子世良真純服部平次遠山和葉京極真鈴木園子怪盗キッド沖矢昴赤井秀一降谷零諸伏景光松田陣平萩原研二伊達航警察学校組ジンウォッカベルモットバーボンスコッチライシェリー