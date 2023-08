【楽ギフ_包装】 【廃盤】DVD X JAPAN THE LAST LIVE 完全版 ミュージック

【廃盤】DVD X JAPAN THE LAST LIVE 完全版 1997.12.31 TOKYO DOME LIVE

【商品詳細】

● X JAPAN THE LAST LIVE 完全版

・2枚組

※写真にある物で全てとなります。

●1997年12月31日に東京ドームで行われた伝説のラストライブが、

完全版で蘇る!

日本のロック界にその名を刻み1997年に劇的な解散を遂げた

X JAPANの東京ドームにて行なわれたラストライブ映像を収録。

伝説のラストライブが完全版として遂に登場!

あらたに、既発売DVDには未収録であった

「SAY ANYTHING(SE)」「THE LAST SONG」

「UNFINISHED(SE)」を収録した完全版で登場!

伝説のロックバンド・X JAPANが97年12月31日に東京ドームで

行ったラストライブの模様を収めた完全版。

初映像化となる「SAY ANYTHING(SE)」「THE LAST SONG」に加え、

「TEARS(SE)」「UNFINISHED(SE)」ほかをスライド収録した2枚組。

【状態】

開封品になります。

Discキズなし、動作確認済みです。

ケースにスレ・小キズが見受けられます。

破損等の傷みはありません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

