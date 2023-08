ご覧いただきありがとうございます。

フォローいただければ割引させていただきます。

ヴィンテージアイテム、ミリタリーアイテムなど出品しています。

⬇︎↓こちらからご覧になれます。↓ ⬇︎

french work

#karma173vintage

イギリス軍1968パターンのトラウザーズ。

イギリス軍独特の迷彩柄、ポケットはアシンメトリーデザインになります。

しっかりとしたコットン素材でタフなコットン素材です。

【Condition】 左サイドポケットに薄汚れ、左膝に小キズ、タグ両サイドのサスペンダーボタンに割れあり。ダブルフェイスの裏地もヤブレありません。大きなダメージはなくまだまだご愛用いただけます。

【Color】 CAMO

【Material】 COTTON

【Size】 約 W30〜W32

ウエスト 76m〜82cm(サイドアジャスターにて調節可能)

股上 37cm

わたり幅 36cm

股下 72cm

裾幅 20cm ※多少の誤差はご了承下さい。

フランス軍 ドイツ軍 イギリス軍

スウェーデン軍 アメリカ軍 米軍

イタリア軍 カナダ軍 オランダ軍

ユーロ ヨーロッパ ヴィンテージ ビンテージ

10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s

フランス フレンチ フレンチアーミー

ロイヤルネイビー RAF

マルタン マルジェラ ナイジェルケーボン

アナトミカ コモリ

リアルマッコイズ バスリクソンズ フェローズ

アヴィレックス ウエアハウス

トロフィークロージング クッシュマン

フラットヘッド シュガーケーン

ショット ライダース バイカー

パンツ ジャケット ミリタリー サバゲー

アウトドア キャンプ 登山

ご覧いただきありがとうございます。フォローいただければ割引させていただきます。ヴィンテージアイテム、ミリタリーアイテムなど出品しています。 ⬇︎↓こちらからご覧になれます。↓ ⬇︎ #karma173vintageイギリス軍1968パターンのトラウザーズ。イギリス軍独特の迷彩柄、ポケットはアシンメトリーデザインになります。しっかりとしたコットン素材でタフなコットン素材です。【Condition】 左サイドポケットに薄汚れ、左膝に小キズ、タグ両サイドのサスペンダーボタンに割れあり。ダブルフェイスの裏地もヤブレありません。大きなダメージはなくまだまだご愛用いただけます。 【Color】 CAMO 【Material】 COTTON 【Size】 約 W30〜W32 ウエスト 76m〜82cm(サイドアジャスターにて調節可能) 股上 37cm わたり幅 36cm 股下 72cm 裾幅 20cm ※多少の誤差はご了承下さい。 フランス軍 ドイツ軍 イギリス軍 スウェーデン軍 アメリカ軍 米軍イタリア軍 カナダ軍 オランダ軍ユーロ ヨーロッパ ヴィンテージ ビンテージ10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90sフランス フレンチ フレンチアーミー ロイヤルネイビー RAFマルタン マルジェラ ナイジェルケーボンアナトミカ コモリリアルマッコイズ バスリクソンズ フェローズアヴィレックス ウエアハウストロフィークロージング クッシュマンフラットヘッド シュガーケーンショット ライダース バイカーパンツ ジャケット ミリタリー サバゲーアウトドア キャンプ 登山古着 古着屋 軍モノ 軍服 イギリス軍 P1968パターン トラウザー パンツ DPM 迷彩 W30 〜 W32 SIZE 2 カモフラ 迷彩 P1960 カーゴパンツ フランス軍 ドイツ軍 ユーロ

