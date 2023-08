【超お買い得！】 【新品】 ニューバランス WL574 ZDD B スニーカー 24.5cm スニーカー

ご覧頂きありがとうございます!!

◆商品説明

new balance ニューバランス

人気のアイコニックモデル「574」をインパクトのある厚底のチャンキースタイルにアレンジしたウィメンズモデル「574+」

40mm程の厚さのミッドソールにギザギザ形状のレトロなシャークソール。

スエード/メッシュアッパーをニューバランスの定番でもあるトーナルカラーで展開します。

◆カラー

ホワイト ライトグレー

◆品番

WL574 ZDD B

◆サイズ

24.5cm

◆状態

箱付き。新品未使用です。

◆発送

・全品送料無料です。

・基本的に1〜2日で発送致します。

◆注意事項

・コメント無し即購入大歓迎です!

・素人保管ですので予めご了承ください。

・ペット喫煙者はおりません。

その他気になる事がございましたら

お気軽にコメント下さい!

最後までご覧頂きありがとうございます!

#レディース

#ストリート

#靴

#WL574ZDDB

#厚底

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

